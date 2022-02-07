فوز السنغال بجائزة اللعب النظيف

الإثنين، 07 فبراير 2022 - 12:27

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو السنغال بالفوز على بوركينا فاسو

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) فوز منتخب السنغال بجائزة اللعب النظيف.

وكانت السنغال قد هيمنت على جوائز بطولة أمم إفريقيا 2021 بعد حصد اللقب.

فبخلاف اللعب النظيف حصدت السنغال جائزة أفضل لاعب في البطولة (ساديو ماني)، وأفضل مدرب (أليو سيسيه)، وأفضل حارس مرمى (إدوارد ميندي).

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وتوجت السنغال باللقب لأول مرة في تاريخها.

وكانت السنغال قد خسرت نهائي 2002 و2019 قبل أن تحصد الكأس في أرض الكاميرون.

وفاز منتخب السنغال على مصر بركلات الترجيح 4-2 بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وخسر منتخب مصر النهائي الثاني في أخر ثلاث نسخ بعد الخسارة من الكاميرون في نهائي 2017.

وستلعب السنغال ضد مصر مجددا في مارس المقبل في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022.

وحتى الآن لم تخسر السنغال سوى جائزة أفضل لاعب شاب والتي ذهبت إلى عيسى كابوري لاعب بوركينا فاسو.

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