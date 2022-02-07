نوير يغيب لأسابيع بعد خضوعه لعملية جراحية مفاجئة

أفاد نادي بايرن ميونيخ أن حارسه مانويل نوير خضع لعملية جراحية في ركبته وسيغيب عن الملاعب في الاسابيع المقبلة.

نوير شارك في لقاء لايبزيج يوم السبت وعادل الرقم القياسي لأكبر عدد من الانتصارات في الدوري الألماني بـ310 انتصارا، والمسجل باسم أوليفر كان حارس بايرن السابق والرئيس التنفيذي الحالي للنادي البافاري.

ولم يحدد بايرن مدة غياب نوير، ولكن من المؤكد عدم مشاركته في مواجهة سالزبورج النمساوي في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم 16 فبراير الحالي.

وقال حسن صالح حميديتش المدير الرياضي ببايرن في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "الجميع في الفريق والنادي يتمنى الشفاء العاجل لمانويل، ونثق في عودته لمستواه المعهود في أقرب وقت".

من جهته، نشر الحارس البالغ 35 عاما صورته في المستشفى عبر حسابه الشخصي على إنستجرام وأوضح أن العملية الجراحية سارت بشكل جيد وأنه قد يعود إلى الملاعب في غضون أسبوعين.

الرقم القياسي الذي حققه نوير جاء بعد 77 فوزا مع شالكة و233 انتصارا مع بايرن.

وتغلب بايرن ميونيخ على ضيفه لايبزج بثلاثة أهداف مقابل هدفين في قمة منافسات الجولة 21 للدوري الألماني.

الفوز رفع رصيد بايرن إلى 52 نقطة في صدارة البوندسليجا بفارق 9 نقاط عن بروسيا دورتموند الذي لم يلعب بعد في هذه الجولة، بينما تجمد رصيد لايبزج عند 31 نقطة في المركز السابع.