منافس الأهلي - حارس بالميراس: فوزهم على مونتيري لم يكن مفاجأة.. وأسلوبهم يشبهنا

الإثنين، 07 فبراير 2022 - 11:53

كتب : FilGoal

ويفرتون - حارس مرمى بالميراس البرازيلي

يرى ويفرتون حارس مرمى فريق بالميراس أن فوز الأهلي على مونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية لم يكن مفاجأة بالنسبة لهم.

ويلعب الأهلي أمام بالميراس البرازيلي في السادسة والنصف مساء غدا الثلاثاء ضمن مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية والمقامة في الإمارات.

وقال ويفرتون في المؤتمر الصحفي: "نعلم أن الماضي قد ولى وهم فريق مؤهل ويعرف ما يفعله على أرض الملعب".

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وعن مفاجأة الفوز على مونتيري أوضح "لا أحد يأتي إلى هنا من أجل لا شيء، كل فريق يتمتع بالجودة الخاصة ولكن يتم إصدار التوقعات دائما بالنظر إلى الاسم وليس ما تفعله".

وشدد حارس مرمى بالميراس "أظهر الأهلي في الملعب أنه يستحق الفوز، سنحترمه مثل أي خصم نلعب أمامه".

وأضاف ويفرتون "الأهلي لديه لاعبون يتمتعون بقدر كاف من القوة والشجاعة للعب، ولكنني أثق في تخطيط أبيل فيريرا المدير الفني".

وتابع "نعلم أن الأمر صعبا كما هو الحال مع أي خصم، الأهلي لديه طريقة لعب تشبه إلى حد ما طريقتنا بالاستفادة من المساحات، ستكون مباراة متوازنة وسنحاول الالتزام بالخطط لتحقيق الفوز".

واختتم تصريحاته "الأهلي فريق سريع وعلينا العمل على نقاط ضعفهم، لعبنا معهم العام الماضي لكنني متأكد من أن بالميراس سيكون مستعدا للعب مباراة رائعة".

وكان الأهلي قد حقق برونزية العام الماضي بعد الفوز على بالميراس بركلات الترجيح.

وشهدت قائمة بالميراس حضور رافاييل فيجا وديفيرسون صاحبي هدفي الفوز بـ كوبا ليبرتادوريس في نوفمبر الماضي على حساب فلامنجو.

فيما يغيب المهاجم جابرييل فيرون لإصابته بفيروس كورونا، وللسبب نفسه فينيسيوس الحارس الثالث.

بينما تم استبعاد باتريك دي باولا وجابريل مينينو ورينان وجيوفاني وفاندرلين من القائمة.

ولا يتواجد من قائمة العام الماضي الثنائي الذي رحل عن الفريق: فيليبي ميلو، ولويز أدريانو.

واحتل بالميراس المركز الرابع في النسخة الماضية بعد هزيمته أمام الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية.

ويفرتون بالميراس كأس العالم للأندية
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