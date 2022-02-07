كأس إفريقيا 2021 الأفقر تهديفيا في آخر 20 عاما
الإثنين، 07 فبراير 2022 - 11:40
كتب : نادر عيد
كأس إفريقيا 2021 الأفقر تهديفيا في آخر 20 عاما.
لم تهتز الشباك كثيرا وكانت العديد من المباريات متواضعة المستوى.
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