كأس إفريقيا 2021 الأفقر تهديفيا في آخر 20 عاما

الإثنين، 07 فبراير 2022 - 11:40

كتب : نادر عيد

محمد صلاح وساديو ماني - مصر × السنغال

كأس إفريقيا 2021 الأفقر تهديفيا في آخر 20 عاما.

لم تهتز الشباك كثيرا وكانت العديد من المباريات متواضعة المستوى.

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كأس إفريقيا
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