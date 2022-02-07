اختيار ظهير أيمن بوركينا فاسو أفضل لاعب شاب في أمم إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) اختيار عيسى كابوري ظهير أيمن بوركينا فاسو أفضل لاعب شاب في أمم إفريقيا.

وخاض كابوري مباريات بوركينا فاسو السبعة في أمم إفريقيا كاملة وظهر بشكل جيد خلال البطولة.

وساهم كابوري في صناعة أربعة أهداف في أمم إفريقيا مع منتخب بلاده الذي اكتفى بالمركز الرابع في النسخة الحالية من أمم إفريقيا.

وصنع ظهير أيمن بوركينا فاسو هدف منتخب بلاده الوحيد أمام كاب فيردي في دور المجموعات.

كما صنع هدف فريقه الوحيد في الخسارة أمام السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في نصف النهائي.

وأخيرا نجح كابوري صنع هدفين من ثلاثة أهداف سجلتهم بوركينا فاسو أمام الكاميرون في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

The Burkinabe Stallion 🐎 Issa Kabore becomes the best young player in the #TotalEnergiesAFCON2021 🔝#AFCON2021 pic.twitter.com/mWOIMnozNy — #TotalEnergiesAFCON2021 🏆 (@CAF_Online) February 7, 2022

وعلى الرغم من صغر سنه -20 عاما- بدأ كابوري مشواره الدولي في يونيو 2019.

ويلعب كابوري في فريق تروا الفرنسي معارا من مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي.

وتنتهي إعارة ظهير أيمن بوركينا فاسو في نهاية الموسم الجاري ليعود إلى فريقه الإنجليزي من جديد.

وكان كابوري قد انتقل إلى مانشستر سيتي في صيف 2020 قادما من ميتشيلين البلجيكي ولكن لم يلعب مع بطل إنجلترا وخرج معارا.