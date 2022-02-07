اختيار ظهير أيمن بوركينا فاسو أفضل لاعب شاب في أمم إفريقيا

الإثنين، 07 فبراير 2022 - 11:31

كتب : FilGoal

عيسى كابوري - بوركينا فاسو

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) اختيار عيسى كابوري ظهير أيمن بوركينا فاسو أفضل لاعب شاب في أمم إفريقيا.

وخاض كابوري مباريات بوركينا فاسو السبعة في أمم إفريقيا كاملة وظهر بشكل جيد خلال البطولة.

وساهم كابوري في صناعة أربعة أهداف في أمم إفريقيا مع منتخب بلاده الذي اكتفى بالمركز الرابع في النسخة الحالية من أمم إفريقيا.

أخبار متعلقة
سيسيه أفضل مدرب في كأس إفريقيا 2021 أمم إفريقيا - ساديو ماني أفضل لاعب في البطولة أمم إفريقيا - الجوائز المالية للبطولة كاملة ميندي أفضل حارس في كأس أمم إفريقيا

وصنع ظهير أيمن بوركينا فاسو هدف منتخب بلاده الوحيد أمام كاب فيردي في دور المجموعات.

كما صنع هدف فريقه الوحيد في الخسارة أمام السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في نصف النهائي.

وأخيرا نجح كابوري صنع هدفين من ثلاثة أهداف سجلتهم بوركينا فاسو أمام الكاميرون في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وعلى الرغم من صغر سنه -20 عاما- بدأ كابوري مشواره الدولي في يونيو 2019.

ويلعب كابوري في فريق تروا الفرنسي معارا من مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي.

وتنتهي إعارة ظهير أيمن بوركينا فاسو في نهاية الموسم الجاري ليعود إلى فريقه الإنجليزي من جديد.

وكان كابوري قد انتقل إلى مانشستر سيتي في صيف 2020 قادما من ميتشيلين البلجيكي ولكن لم يلعب مع بطل إنجلترا وخرج معارا.

عيسى كابوري بوركينا فاسو
نرشح لكم
للاحتفال بأول أمم إفريقيا في التاريخ.. رئيس السنغال يمنح بلاده عطلة رسمية فوز السنغال بجائزة اللعب النظيف رقم قياسي لـ محمد صلاح في تاريخ بطولات كأس إفريقيا كأس إفريقيا 2021 الأفقر تهديفيا في آخر 20 عاما
أخر الأخبار
للاحتفال بأول أمم إفريقيا في التاريخ.. رئيس السنغال يمنح بلاده عطلة رسمية دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
بريطانيا وإيرلندا: طلبنا تنظيم يورو 2028 5 دقيقة | تصفيات كأس العالم
من أجل إعداد لاعبين على مستوى عالمي.. وادي دجلة يعلن تطوير تدريبات أكاديمية التنس 19 دقيقة | رياضات أخرى
فوز السنغال بجائزة اللعب النظيف 31 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
رقم قياسي لـ محمد صلاح في تاريخ بطولات كأس إفريقيا 47 دقيقة | تقرير في الجول
نوير يغيب لأسابيع بعد خضوعه لعملية جراحية مفاجئة 53 دقيقة | الدوري الألماني
منافس الأهلي - حارس بالميراس: فوزهم على مونتيري لم يكن مفاجأة.. وأسلوبهم يشبهنا ساعة | كأس العالم للأندية
كأس إفريقيا 2021 الأفقر تهديفيا في آخر 20 عاما ساعة | تقرير في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا فعل كيروش مع محمد شريف بعد نهاية مباراة الكاميرون 2 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي مع بالميراس في نصف النهائي.. والقنوات الناقلة 3 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (1) - (0) مونتيري.. إلى نصف النهائي 4 انتهى اليوم الأخير من الانتقالات الشتوية.. تعرف على الصفقات التي أبرمت بشكل رسمي