اتحاد الكرة للاعبي منتخب مصر: قدمتم ملحمة بطولية.. ونثق في قدرتكم على التأهل للمونديال

هنأ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المنتخب الوطني لاعبين وجهاز فني بما حققوه في بطولة الأمم الإفريقية واحتلال المركز الثاني مؤكدًا على استمرار ثقة الاتحاد المصري ومجلس إدارته فيهم وفي جهازهم الفني بقيادة كارلوس كيروش.

المنتخب المصري الذي خسر نهائي أمم إفريقيا أمام نظيره السنغالي على بعد شهر ونصف من مواجهة الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم أمام أسود التيرانجا.

وقال رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم للاعبين فور نهاية المباراة النهائية "لقد قدمتم ملحمة بطولية خلال مشوار البطولة رغم كل الصعاب التي صادفتموها".

واضاف فيما نشره موقع اتحاد الكرة "لقد استطعتم خلال البطولة أن تلفتوا أنظار العالم إليكم وأن تتعلق بهم قلوب الملايين من جماهيركم ومحبي كرة القدم في العالم بعد الأداء الرائع الذي كنتم عليه خلال مشوار البطولة".

وتابع "هذا الأداء يفتح آفاقًا جديدة للكرة المصرية على المستوى الدولي، وأقربها التأهل لنهائيات كأس العالم المقبلة عن طريق تخطي الدور الفاصل خلال الشهر المقبل".

كما أكد على ثقته وثقة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في لاعبي المنتخب المصري وجهازهم الفني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني في استكمال تألقهم والوصول إلى كأس العالم إن شاء الله.

video:1