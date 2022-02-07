سيسيه أفضل مدرب في كأس إفريقيا 2021

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" فوز أليو سيسيه مدرب السنغال بجائزة أفضل مدير فني في بطولة كأس إفريقيا 2021.

ونال السنغالي الجائزة بعد قيادته منتخب بلده للفوز باللقب على حساب مصر بركلات الترجيح.

وخاض سيسيه كأس إفريقيا للمرة الثالثة بعدما ودع من الدور ربع النهائي في 2017 وخسر نهائي 2019 مع منتخب السنغال.

وتوجت السنغال باللقب لأول مرة في تاريخها.

خسرت نهائي 2002 و2019 قبل أن تحصد الكأس في أرض الكاميرون.

وستلعب السنغال ضد مصر مجددا في مارس المقبل في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022.