كأس العالم للأندية - حكم فرنسي لمواجهة الأهلي أمام بالميراس

الإثنين، 07 فبراير 2022 - 11:11

كتب : FilGoal

توربان

استقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على تعيين الفرنسي كليمينت توربان حكما لمواجهة الأهلي أمام بالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويلعب الأهلي أمام بالميراس والسادسة والنصف من مساء غدا الثلاثاء في نصف النهائي.

وكان الأهلي قد تخطى مونتيري المكسيكي بهدف دون مقابل ليتأهل إلى نصف النهائي للنسخة الثانية على التوالي.

أخبار متعلقة
الأهلي: عودة الدوليين إلى مصر قبل السفر لـ أبو ظبي للمشاركة في مونديال للأندية خبر في الجول – الأهلي يحدد موعد سفر لاعبي المنتخب ووصولهم لـ الإمارات بيان رسمي - الوطنية للإعلام تكشف سبب عدم شراء حقوق بث مباريات الأهلي بمونديال الأندية اختبر معلوماتك عن مباراة الأهلي ومونتيري في كأس العالم

ويعتبر توربان من أبرز الحكام الفرنسيين وأدار هذا الموسم 21 مباراة في مختلف المسابقات.

وأدار توربان أربع مباريات هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا في مرحلة المجموعات.

ولعب الأهلي أمام بالميراس الموسم الماضي في كأس العالم للأندية لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وتغلب الأهلي وقتها على الفريق البرازيلي بركلات الترجيح ليحصد الميدالية البرونزية.

كأس العالم للأندية الأهلي بالميراس
نرشح لكم
الأهلي: عودة الدوليين إلى مصر قبل السفر لـ أبو ظبي للمشاركة في مونديال للأندية نصف نهائي أزرق × أزرق.. الهلال يسحق الجزيرة بسداسية ويواجه تشيلسي في كأس العالم للأندية خبر في الجول – الأهلي يحدد موعد سفر لاعبي المنتخب ووصولهم لـ الإمارات بيان رسمي - الوطنية للإعلام تكشف سبب عدم شراء حقوق بث مباريات الأهلي بمونديال الأندية
أخر الأخبار
اختيار ظهير أيمن بوركينا فاسو أفضل لاعب شاب في أمم إفريقيا 7 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
اتحاد الكرة للاعبي منتخب مصر: قدمتم ملحمة بطولية.. ونثق في قدرتكم على التأهل للمونديال 12 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
سيسيه أفضل مدرب في كأس إفريقيا 2021 18 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
كأس العالم للأندية - حكم فرنسي لمواجهة الأهلي أمام بالميراس 27 دقيقة | كأس العالم للأندية
كيروش للاعبين: فخور بكم.. سطرتم صفحة بطولية في تاريخ مصر 54 دقيقة | منتخب مصر
مؤتمر أبو جبل: سنعمل بقوة والرد سيكون في السنغال.. واسم منتخب مصر أكبر من أي شخص 10 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
وزير الرياضة للاعبي المنتخب: لن نترك حقنا ولن ننكسر.. بطولة وانتهت 10 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
سان جيرمان يكتسح ليل بخماسية ويواصل التحليق بصدارة الدوري 10 ساعة | الدوري الفرنسي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا فعل كيروش مع محمد شريف بعد نهاية مباراة الكاميرون 2 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي مع بالميراس في نصف النهائي.. والقنوات الناقلة 3 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (1) - (0) مونتيري.. إلى نصف النهائي 4 انتهى اليوم الأخير من الانتقالات الشتوية.. تعرف على الصفقات التي أبرمت بشكل رسمي