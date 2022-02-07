كأس العالم للأندية - حكم فرنسي لمواجهة الأهلي أمام بالميراس
الإثنين، 07 فبراير 2022 - 11:11
كتب : FilGoal
استقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على تعيين الفرنسي كليمينت توربان حكما لمواجهة الأهلي أمام بالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
ويلعب الأهلي أمام بالميراس والسادسة والنصف من مساء غدا الثلاثاء في نصف النهائي.
وكان الأهلي قد تخطى مونتيري المكسيكي بهدف دون مقابل ليتأهل إلى نصف النهائي للنسخة الثانية على التوالي.
ويعتبر توربان من أبرز الحكام الفرنسيين وأدار هذا الموسم 21 مباراة في مختلف المسابقات.
وأدار توربان أربع مباريات هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا في مرحلة المجموعات.
ولعب الأهلي أمام بالميراس الموسم الماضي في كأس العالم للأندية لتحديد المركزين الثالث والرابع.
وتغلب الأهلي وقتها على الفريق البرازيلي بركلات الترجيح ليحصد الميدالية البرونزية.
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