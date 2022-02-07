كيروش للاعبين: فخور بكم.. سطرتم صفحة بطولية في تاريخ مصر

أشاد كارلوس كيروش مدرب مصر بأداء لاعبيه في كأس إفريقيا 2021 التي احتلوا وصافتها بالخسارة بركلات الترجيح أمام السنغال يوم الأحد.

وقال البرتغالي عبر تويتر:"شباب، لدي كلمتان متواضعتان لكم أقولهما من كل قلبي. فخور بكم جميعا وشكرا جزيلا لكل شيء فعلتموه لمنتخب مصر. كتبتم معا صفحة بطولية في تاريخ كرة القدم المصرية. إلى لقاء قريب"

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي قبل أن تمنح ركلات الترجيح منتخب السنغال أول لقب في تاريخه.

وخسرت مصر النهائي للمرة الثانية على التوالي بعد فقدان الكأس أمام الكاميرون في 2017.

Lads; I only have a couple of humble words to share with you from the bottom of my heart. I feel proud of all of you and thank you so much for everything you did for Egypt National Team (...) — Carlos Queiroz (@Carlos_Queiroz) February 7, 2022

وستلتقي مصر مع السنغال مرة أخرى نهاية مارس المقبل في المرحلة الحاسمة من تصفيات كأس العالم.

تستضيف مصر لقاء الذهاب بين 24 و26 مارس ثم تخوض الإياب في داكار بين 27 و29 مارس.