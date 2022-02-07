مؤتمر أبو جبل: سنعمل بقوة والرد سيكون في السنغال.. واسم منتخب مصر أكبر من أي شخص

قال محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر إن كل اللاعبين سيواصلون العمل والتدرب بقوة من أجل الاستعداد لملاقاة السنغال مجددا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي حضره أبو جبل عقب مواجهة السنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.

وخسر منتخب مصر نهائي أمم إفريقيا 2021 أمام السنغال بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد التعادل سلبيا بدون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي.

وتحدث أبو جبل قائلا: "لا نلعب للوصول لركلات الترجيح هذا آخر شيء نضعه في حسباننا وحتى لو وصلنا لها نعمل ونركز على أنفسنا ولكن هذه هي الكرة مكسب وخسارة".

وأكمل "الخسارة جعلتنا نشعر بأشياء صعبة جدا ومعروف عن المصريين أنهم لا يعرفون السقوط بل نعمل ونستمر".

وتابع "أمامنا مباراتين ضد السنغال بعد ما يقرب من شهر وسنواصل العمل وسنتدرب بقوة وسننفذ كل يُطلب منا ومثلما هم فازوا علينا الآن والرد سيكون في السنغال إن شاء الله".

وعن مشاركته في البطولة عقب إصابة محمد الشناوي قال: "لم أكن أشارك باستمرار ولكنني شاركت وبالنسبة لمحمد الشناوي ومحمد صبحي ومحمود جاد كلهم حراس كبار وكل منهم يؤدي عمله بشكل رائع".

وشدد "لم نقم بشيء قوي بل هذا واجب علينا تجاه بلدنا ومنتخب بلدنا واسم منتخب مصر أكبر من أي شخص فينا".

وتابع "أعتقد أننا الفريق الوحيد الذي قابل كل الفرق الكبيرة في إفريقيا، نحن المنتخب الوحيد الذي خاض 120 دقيقة ووصلنا لركلات الترجيح".

وأتم أبو جبل حديثه قائلا: "كنا في أتم الجاهزية للفوز ولم يقصر أي لاعب وبالتأكيد هناك خير ما ينتظرنا".