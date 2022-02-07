مؤتمر أبو جبل: سنعمل بقوة والرد سيكون في السنغال.. واسم منتخب مصر أكبر من أي شخص

الإثنين، 07 فبراير 2022 - 01:11

كتب : رامي جمال

محمد أبو جبل - مصر - الكاميرون

قال محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر إن كل اللاعبين سيواصلون العمل والتدرب بقوة من أجل الاستعداد لملاقاة السنغال مجددا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي حضره أبو جبل عقب مواجهة السنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.

وخسر منتخب مصر نهائي أمم إفريقيا 2021 أمام السنغال بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد التعادل سلبيا بدون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي.

أخبار متعلقة
أبو جبل يبكي أثناء فوزه برجل مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا: جائزة لا معنى لها دع العلم مرفوعا وائل جمعة: اللاعبون أبطال.. اختبرنا أنفسنا ضد السنغال ونستطيع التأهل لكأس العالم

وتحدث أبو جبل قائلا: "لا نلعب للوصول لركلات الترجيح هذا آخر شيء نضعه في حسباننا وحتى لو وصلنا لها نعمل ونركز على أنفسنا ولكن هذه هي الكرة مكسب وخسارة".

وأكمل "الخسارة جعلتنا نشعر بأشياء صعبة جدا ومعروف عن المصريين أنهم لا يعرفون السقوط بل نعمل ونستمر".

وتابع "أمامنا مباراتين ضد السنغال بعد ما يقرب من شهر وسنواصل العمل وسنتدرب بقوة وسننفذ كل يُطلب منا ومثلما هم فازوا علينا الآن والرد سيكون في السنغال إن شاء الله".

وعن مشاركته في البطولة عقب إصابة محمد الشناوي قال: "لم أكن أشارك باستمرار ولكنني شاركت وبالنسبة لمحمد الشناوي ومحمد صبحي ومحمود جاد كلهم حراس كبار وكل منهم يؤدي عمله بشكل رائع".

وشدد "لم نقم بشيء قوي بل هذا واجب علينا تجاه بلدنا ومنتخب بلدنا واسم منتخب مصر أكبر من أي شخص فينا".

وتابع "أعتقد أننا الفريق الوحيد الذي قابل كل الفرق الكبيرة في إفريقيا، نحن المنتخب الوحيد الذي خاض 120 دقيقة ووصلنا لركلات الترجيح".

وأتم أبو جبل حديثه قائلا: "كنا في أتم الجاهزية للفوز ولم يقصر أي لاعب وبالتأكيد هناك خير ما ينتظرنا".

أبو جبل مصر منتخب مصر كأس أمم إفريقيا
نرشح لكم
وزير الرياضة للاعبي المنتخب: لن نترك حقنا ولن ننكسر.. بطولة وانتهت أليو سيسيه: حققنا حلم منتظر منذ 60 عاما أمام منتخب فاز بكأس الأمم 7 مرات وائل جمعة: اللاعبون أبطال.. اختبرنا أنفسنا ضد السنغال ونستطيع التأهل لكأس العالم ساديو ماني يكشف رسالته لـ صلاح: أكن لك كل احترام.. مازال أمامك العديد من الفرص
أخر الأخبار
مؤتمر أبو جبل: سنعمل بقوة والرد سيكون في السنغال.. واسم منتخب مصر أكبر من أي شخص 27 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
وزير الرياضة للاعبي المنتخب: لن نترك حقنا ولن ننكسر.. بطولة وانتهت 42 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
سان جيرمان يكتسح ليل بخماسية ويواصل التحليق بصدارة الدوري 43 دقيقة | الدوري الفرنسي
أليو سيسيه: حققنا حلم منتظر منذ 60 عاما أمام منتخب فاز بكأس الأمم 7 مرات 48 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
وائل جمعة: اللاعبون أبطال.. اختبرنا أنفسنا ضد السنغال ونستطيع التأهل لكأس العالم 56 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
ساديو ماني يكشف رسالته لـ صلاح: أكن لك كل احترام.. مازال أمامك العديد من الفرص 57 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
شتاء رائع.. يوفنتوس يضرب فيرونا بصفقات يناير 58 دقيقة | الدوري الإيطالي
أمم إفريقيا - ساديو ماني أفضل لاعب في البطولة ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا فعل كيروش مع محمد شريف بعد نهاية مباراة الكاميرون 2 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي مع بالميراس في نصف النهائي.. والقنوات الناقلة 3 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (1) - (0) مونتيري.. إلى نصف النهائي 4 انتهى اليوم الأخير من الانتقالات الشتوية.. تعرف على الصفقات التي أبرمت بشكل رسمي