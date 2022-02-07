وزير الرياضة للاعبي المنتخب: لن نترك حقنا ولن ننكسر.. بطولة وانتهت

الإثنين، 07 فبراير 2022 - 00:57

كتب : FilGoal

محمد صلاح بعد خسارة كأس أمم إفريقيا

وجه أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، رسالة إلى لاعبي منتخب مصر بعد خسارة نهائي كأس أمم إفريقيا.

منتخب مصر خسر نهائي كأس أمم إفريقيا أمام السنغال بركلات الترجيح، بعد التعادل خلال اللقاء سلبيا.

وقال أشرف صبحي للاعبين في غرفة الملابس بعد المباراة: "بطولة وانتهت، أمامنا مباراتين (تصفيات كأس العالم) ولا يمكن أن نترك حقنا. أكرر، لن نترك حقنا. الأمر لم ينته، وإن شاء الله سنكون أقوى".

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وأضاف "من البداية كنا نريد إظهار أفضل ما لدينا فقط، ومع ذلك خضنا ثلاثة نهائيات أمام كوت ديفوار، والمغرب، والكاميرون. لا أحد قدم نفس الأداء وهذا الطريق الصعب غيركم".

وزير الرياضة أتم "ما حدث لن يكسرنا. سنحزن، لكن سنقوم ونعود أقوى. أمامنا تصفيات كأس العالم، والآن نحن نمتلك منتخب نفتخر به".

ويلتقي منتخب مصر مع السنغال مجددا في منتصف شهر مارس المقبل، في مباراتين ذهابا وإيابا بالمرحلة الأخيرة من تصفيات قارة إفريقيا لـ كأس العالم 2022.

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