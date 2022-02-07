سان جيرمان يكتسح ليل بخماسية ويواصل التحليق بصدارة الدوري

اكتسح باريس سان جيرمان منافسه ليل يوم الأحد بخمسة أهداف لهدف في الدوري الفرنسي.

وحل سان جيرمان ضيفا على ليل لملاقاته في ملعب بيير موروي في إطار الجولة 23 من المسابقة.

افتتح دانيلو بيريرا أهداف المباراة في الدقيقة العاشرة.

ولكن أدرك ليل التعادل في الدقيقة 28 عن طريق سفين بوتمان.

وما هي إلا أربع دقائق فقط إلا ونجح بريسنيل كيمبيمبي في تسجيل هدف التقدم للضيوف مجدجا.

وفي الدقيقة 38 أضاف ليونيل ميسي الهدف الثالث لسان جيرمان.

وعاد بيريرا وسجل هدفه الشخصي الثاني والرابع لسان جيرمان في الدقيقة 51.

وأتم كيليان مبابي حفلة سان جيرمان بهدف خامس في الدقيقة 67.

بتلك النتيجة يواصل سان جيرمان تحليفه بصدارة الدوري الفرنسي بـ56 نقطة بفارق 13 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه مارسيليا.

أما ليل فتجمد رصيده عند 32 نقطة يحتل بهم المركز الـ11.