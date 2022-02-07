سان جيرمان يكتسح ليل بخماسية ويواصل التحليق بصدارة الدوري

الإثنين، 07 فبراير 2022 - 00:55

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - باريس سان جيرمان ضد ليل

اكتسح باريس سان جيرمان منافسه ليل يوم الأحد بخمسة أهداف لهدف في الدوري الفرنسي.

وحل سان جيرمان ضيفا على ليل لملاقاته في ملعب بيير موروي في إطار الجولة 23 من المسابقة.

افتتح دانيلو بيريرا أهداف المباراة في الدقيقة العاشرة.

أخبار متعلقة
شتاء رائع.. يوفنتوس يضرب فيرونا بصفقات يناير الأهلي: عودة الدوليين إلى مصر قبل السفر لـ أبو ظبي للمشاركة في مونديال للأندية ميندي أفضل حارس في كأس أمم إفريقيا

ولكن أدرك ليل التعادل في الدقيقة 28 عن طريق سفين بوتمان.

وما هي إلا أربع دقائق فقط إلا ونجح بريسنيل كيمبيمبي في تسجيل هدف التقدم للضيوف مجدجا.

وفي الدقيقة 38 أضاف ليونيل ميسي الهدف الثالث لسان جيرمان.

وعاد بيريرا وسجل هدفه الشخصي الثاني والرابع لسان جيرمان في الدقيقة 51.

وأتم كيليان مبابي حفلة سان جيرمان بهدف خامس في الدقيقة 67.

بتلك النتيجة يواصل سان جيرمان تحليفه بصدارة الدوري الفرنسي بـ56 نقطة بفارق 13 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه مارسيليا.

أما ليل فتجمد رصيده عند 32 نقطة يحتل بهم المركز الـ11.

سان جيرمان الدوري الفرنسي ليل
نرشح لكم
قائمة باريس سان جيرمان - عودة حكيمي لمواجهة حامل اللقب تقرير: استبعاد فينالدوم من قائمة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا لو بارزيان: راموس يعاني من إصابة مزمنة.. ولن يشارك أمام ريال مدريد تقارير: مواجهة ريال مدريد هي الفرصة الأخيرة لـ بوتشيتينو مع باريس سان جيرمان
أخر الأخبار
مؤتمر أبو جبل: سنعمل بقوة والرد سيكون في السنغال.. واسم منتخب مصر أكبر من أي شخص 28 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
وزير الرياضة للاعبي المنتخب: لن نترك حقنا ولن ننكسر.. بطولة وانتهت 42 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
سان جيرمان يكتسح ليل بخماسية ويواصل التحليق بصدارة الدوري 43 دقيقة | الدوري الفرنسي
أليو سيسيه: حققنا حلم منتظر منذ 60 عاما أمام منتخب فاز بكأس الأمم 7 مرات 48 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
وائل جمعة: اللاعبون أبطال.. اختبرنا أنفسنا ضد السنغال ونستطيع التأهل لكأس العالم 56 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
ساديو ماني يكشف رسالته لـ صلاح: أكن لك كل احترام.. مازال أمامك العديد من الفرص 57 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
شتاء رائع.. يوفنتوس يضرب فيرونا بصفقات يناير 58 دقيقة | الدوري الإيطالي
أمم إفريقيا - ساديو ماني أفضل لاعب في البطولة ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا فعل كيروش مع محمد شريف بعد نهاية مباراة الكاميرون 2 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي مع بالميراس في نصف النهائي.. والقنوات الناقلة 3 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (1) - (0) مونتيري.. إلى نصف النهائي 4 انتهى اليوم الأخير من الانتقالات الشتوية.. تعرف على الصفقات التي أبرمت بشكل رسمي