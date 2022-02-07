أليو سيسيه: حققنا حلم منتظر منذ 60 عاما أمام منتخب فاز بكأس الأمم 7 مرات

الإثنين، 07 فبراير 2022 - 00:50

كتب : FilGoal

أليو سيسيه مدرب السنغال

عبر أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال عن سعادته بالتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

وخسر منتخب مصر كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون، أمام السنغال في النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي. (طالع التفاصيل)

وقال سيسيه عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "سعيد جدا باللقب وهذا إن دل على شيء يدل على أن الاستمرارية والثبات في العمل يكون مثمرا".

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وأضاف "وصلنا لهدفنا ونفتخر بما حققناه لأننا فزنا على فريق يمتلك 7 ألقاب في كأس الأمم وهو منتخب مصر، وهذا يجعلني أشكر جميع اللاعبين".

وأشار "نريد الفوز بلقب كأس أمم إفريقيا منذ 60 عاما والليلة تحقق الحلم".

وأشاد بمنتخب مصر قائلا: "الفريق المصري يستحق الشكر ولم يصل لهذا المستوى بالصدفة وتألقوا طوال البطولة".

وواصل "المباراة لعبت على تفاصيل صغيرة والسنغال توج باللقب".

وأتم تصريحاته "أعرف أن مباريات التأهل لكأس العالم تكون مختلفة، سنفرح الليلة وبعد ذلك سنبدأ الاستعداد لمواجهة مصر في التصفيات".

ويلعب منتخب مصر ضد السنغال مرة أخرى في الجولة الأخيرة من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

منتخب مصر السنغال كأس أمم إفريقيا
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