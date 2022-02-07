وائل جمعة: اللاعبون أبطال.. اختبرنا أنفسنا ضد السنغال ونستطيع التأهل لكأس العالم

وصف وائل جمعة مدير منتخب مصر لاعبي الفراعنة بالأبطال على الرغم من الهزيمة في نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 ضد السنغال.

وخسر منتخب مصر نهائي أمم إفريقيا 2021 أمام السنغال بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد التعادل سلبيا بدون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي.

وتحدث وائل جمعة لشبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة قائلا: "بذلنا جهدا كبيرا جدا ووصلنا لركلات الترجيح ولو كنا في حالة بدنية أفضل ربما كان تغير الأمر".

وواصل "اللاعبون خاضوا 4 مباريات بدنية من مستوى مرتفع جدا جدا تجاوزنا كوت ديفوار والمغرب والكاميرون المنظم للبطولة ثم التقينا بالسنغال".

وأكمل جمعة "كل اللاعبين نعتبرهم الأبطال برغم الخسارة واكتسبوا خبرات كبيرة جدا سنشعر بها في المباريات المقبلة".

وأتم "اختبرنا أنفسنا أمام السنغال ورأينا أننا نستطيع التأهل لكأس العالم".

وسيلتقي منتخب مصر مرتين جديدتين بالسنغال في شهر مارس المقبل في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.