ساديو ماني يكشف رسالته لـ صلاح: أكن لك كل احترام.. مازال أمامك العديد من الفرص

الإثنين، 07 فبراير 2022 - 00:42

كتب : FilGoal

محمد صلاح وساديو ماني - مصر × السنغال

وجه ساديو ماني نجم السنغال، رسالة خاصة إلى محمد صلاح نجم منتخب مصر بعد خسارة كأس أمم إفريقيا.

منتخب السنغال توج بطلا لكأس أمم إفريقيا لأول مرة في تاريخه، وذلك بعد الفوز على مصر بركلات الترجيح في النهائي.

وقال ساديو ماني في تصريحات لقناة بي إن سبورتس عقب اللقاء: "بصراحة أمر لا يصدق. الأمر كان صعبا لكننا آمنا بأنفسنا وقلنا بأننا سنفوز باللقب، وساعدنا الله في تحقيق اللقب. نشكر الله ونشكر الجماهير التي آمنت بنا".

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نجم السنغال كشف عن رسالته لزميله في ليفربول محمد صلاح بعد الحديث معه عقب النهائي، فقال "قلت لمحمد صلاح أنت تبقى دائما لاعبا كبيرا، وأنا أكن لك كل الاحترام".

وواصل "قلت له أنت أردت الفوز باللقب ولم يحدث، لكن مازال أمامك العديد من الأحداث الرياضية التي تريد الفوز بها، ومنها أمم إفريقيا 2023".

محمد صلاح خسر نهائي كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية رفقة منتخب مصر، وذلك بعد خسارة أمم إفريقيا 2017 أمام الكاميرون.

وسيلتقي منتخب مصر مع السنغال مجددا في الشهر المقبل خلال مباراتين في المرحلة الأخيرة من تصفيات قارة إفريقيا لنهائيات كأس العالم 2022 بـ قطر.

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