شتاء رائع.. يوفنتوس يضرب فيرونا بصفقات يناير

الإثنين، 07 فبراير 2022 - 00:41

كتب : FilGoal

دوسان فلاهوفيتش ودينيس زكريا - يوفنتوس × فيرونا

تغلب يوفنتوس على ضيفه هيلاس فيرونا بهدفين دون رد ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين للدوري الإيطالي.

سجل الهدف الأول هداف الدوري الإيطالي دوسان فلاهوفيتش الوافد من فيورنتينا في الشتاء، بعد تمريرة حاسمة من الأرجنتيني باولو ديبالا.

وفي الدقيقة 61 سجل دينيس زكريا الهدف الثاني بعد تمريرة ألفارو موراتا.

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وانضم زكريا أيضا في الشتاء إلى يوفنتوس قادما من بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني قبل 6 أشهر من نهاية عقده.

بذلك يرفع يوفنتوس رصيده إلى 45 نقطة، بفارق 8 نقاط عن إنتر ميلان المتصدر الذي لعب مباراة أقل، فيما تجمد رصيد فيرونا عند 33 نقطة في المركز التاسع.

فلاهوفيتش دينيس زكريا يوفنتوس الدوري الإيطالي
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