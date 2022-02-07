أمم إفريقيا - ساديو ماني أفضل لاعب في البطولة

فاز السنغالي ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب في بطولة أمم إفريقيا في نسختها الـ33 المقامة في الكاميرون.

وحقق المنتخب السنغالي لقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه بعد الانتصار على مصر في المباراة النهائية بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح.

وحصد منتخب الكاميرون المركز الثالث في البطولة بعد الفوز على بوركينا فاسو بضربات الجزاء الترجيحية 3-1 بعد التعادل في الوقت الأصلي 3-3.

وشارك ساديو ماني في 7 مباريات مع منتخب السنغال سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع هدفين.

سجل ماني أمام زيمبابوي وكاب فيردي وبوركينا فاسو.

وصنع صاحب الرقم 10 في السنغال هدفين أمام غينيا الإستوائية وبوركينا فاسو.

وفاز السنغالي إدوارد ميندي بجائزة أفضل حارس في البطولة.

وتوج فينسينت أبو بكر مهاجم الكاميرون بجائزة هداف البطولة برصيد 8 أهداف.