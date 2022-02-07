الأهلي: عودة الدوليين إلى مصر قبل السفر لـ أبو ظبي للمشاركة في مونديال للأندية

أعلن النادي الأهلي عودة لاعبيه الدوليين المتواجدين مع منتخب مصر في الكاميرون إلى مصر صباح اليوم الإثنين.

جاء ذلك لصعوبة سفر لاعبي الأهلي الدوليين إلى أبو ظبي مباشرة من الكاميرون، للالتحاق ببعثة الفريق الأحمر هناك المشاركة في كأس العالم للأندية.

وكشف الأهلي عبر موقعه الرسمي: "استقر النادي الأهلي على عودة لاعبيه الدوليين مع بعثة المنتخب الوطني إلى مطار القاهرة بعد المشاركة في نهائي بطولة الأمم الأفريقية أمام السنغال".

وأضاف "وأن يمكث اللاعبين بعض الوقت في مطار القاهرة ثم التوجه إلى أبوظبي مباشرة للإنضمام إلي فريق الأهلي الذي يشارك في بطولة العالم للأندية".

وواصل "وكان محمود الخطيب رئيس النادي قد أجرى محاولات عديدة في اتجاهات مختلفة خلال الساعات الماضية لسفر طائرة خاصة من الامارات لتقل لاعبي الأهلي من الكاميرون إلي أبوظبي".

وأوضح "لكن تبين بعد الاتصالات المكثفة ودراسة الموقف كاملا أن سفر الطائرة الخاصة لن يثمر عن توفير وقت أكبر حال عودة اللاعبين من الكاميرون للقاهرة ثم التوجه إلى أبوظبي".

وتابع "وتأكد أن سفر الطائرة الخاصة يحتاج إلى موافقات تستغرق بعض الوقت بالإضافة إلى صعوبة الإجراءات في مطار الكاميرون".

وأتم "في ضوء ما سبق كان قرار عودة اللاعبين للقاهرة ثم التوجه إلى أبوظبي".

ويتواجد مع منتخب مصر من لاعبي الأهلي كل من محمد الشناوي وأيمن أشرف ومحمد عبد المنعم وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد شريف.

وخسر منتخب مصر كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون، أمام السنغال في النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي.

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