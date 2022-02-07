ميندي أفضل حارس في كأس أمم إفريقيا

فاز إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي ومنتخب السنغال بجائزة أفضل حارس مرمى في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

وتسلم ميندي الجائزة على هامش حفل توزيع الجوائز بعد المباراة النهائية وقبل تسليم الكأس إلى منتخب بلاده.

وتوج منتخب السنغال ببطولة كأس أمم إفريقيا بالفوز على منتخب مصر بركلات الترجيح 4-2 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

بذلك يرفع أسود التيرانجا كأس أمم إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد خيبتي الأمل في النهائي عامي 2002 أمام الكاميرون و2019 أمام الجزائر.

ونجح منتخب السنغال في تخطي دور المجموعات متصدرا للمجموعة الثانية، ليجتاز منتخبات كاب فيردي وغينيا الاستوائية وبوركينا فاسو إلى النهائي.

بينما خسر منتخب مصر النهائي للمرة الثالثة في تاريخه، بعد 1962 أمام إثيوبيا و2017 أمام الكاميرون.