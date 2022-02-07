أمم إفريقيا - الجوائز المالية للبطولة كاملة
الإثنين، 07 فبراير 2022 - 00:04
كتب : FilGoal
انتهت بطولة أمم إفريقيا في نسختها الـ33 والتي أقيمت في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير.
وحصد منتخب الكاميرون المركز الثالث في البطولة بعد الفوز على بوركينا فاسو بضربات الجزاء الترجيحية 3-1 بعد التعادل في الوقت الأصلي 3-3.
وفاز المنتخب السنغالي بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه بعد الانتصار على مصر في المباراة النهائية بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح.
وأقر الاتحاد الإفريقي زيادات في جوائز البطولة قبل انطلاقها بمجموع 1.85 مليون دولار.
وجاءت مكافآت البطولة كالتالي:
البطل (منتخب السنغال): 5 مليون دولار بزيادة 500 ألف دولار عن النسخة الماضية.
الوصيف (منتخب مصر): 2.75 مليون دولار بزيادة 250 ألف دولار عن النسخة الماضية.
نصف النهائي (الكاميرون وبوركينا فاسو): 2.2 مليون دولار بزيادة 200 ألف دولارعن النسخة الماضية.
ربع النهائي (المغرب - تونس - جامبيا - غينيا الإستوائية): 1.175 مليون دولار بزيادة 175 ألف دولارعن النسخة الماضية.