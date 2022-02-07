أمم إفريقيا - الجوائز المالية للبطولة كاملة

الإثنين، 07 فبراير 2022 - 00:04

كتب : FilGoal

كأس إفريقيا

انتهت بطولة أمم إفريقيا في نسختها الـ33 والتي أقيمت في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير.

وحصد منتخب الكاميرون المركز الثالث في البطولة بعد الفوز على بوركينا فاسو بضربات الجزاء الترجيحية 3-1 بعد التعادل في الوقت الأصلي 3-3.

وفاز المنتخب السنغالي بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه بعد الانتصار على مصر في المباراة النهائية بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح.

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وأقر الاتحاد الإفريقي زيادات في جوائز البطولة قبل انطلاقها بمجموع 1.85 مليون دولار.

وجاءت مكافآت البطولة كالتالي:

البطل (منتخب السنغال): 5 مليون دولار بزيادة 500 ألف دولار عن النسخة الماضية.

الوصيف (منتخب مصر): 2.75 مليون دولار بزيادة 250 ألف دولار عن النسخة الماضية.

نصف النهائي (الكاميرون وبوركينا فاسو): 2.2 مليون دولار بزيادة 200 ألف دولارعن النسخة الماضية.

ربع النهائي (المغرب - تونس - جامبيا - غينيا الإستوائية): 1.175 مليون دولار بزيادة 175 ألف دولارعن النسخة الماضية.

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