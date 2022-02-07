كوكا للاعبي منتخب مصر: ارفعوا رؤوسكم.. دموعكم الآن ستكون فرحة في الشهر المقبل

وجه أحمد حسن "كوكا" مهاجم كونيا سبور التركي رسالة إلى لاعبي منتخب مصر بعد خسارة بطولة أمم إفريقيا.

أحمد حسن كوكا النادي : كونيا سبور مصر

وخسر منتخب مصر كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون، أمام السنغال في النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي. (طالع التفاصيل)

وكتب كوكا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر: "منتخب مصر رجال بالكامل، لعب بطولة في ظروف صعبة وعدد كبير من الإصابات ووصل للنهائي بأداء رجولي".

وأضاف "ارفعوا رؤوسكم، دموعكم الآن ستكون فرحة بالتأهل لكأس العالم الشهر المقبل".

ولم يتواجد أحمد حسن "كوكا" مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية.

ويلعب منتخب مصر ضد السنغال مرة أخرى في الجولة الأخيرة من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.