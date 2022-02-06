أسينسيو يهدم جدار ماكسيميانو.. ريال مدريد يبتعد في الصدارة بانتصار صعب على غرناطة

فاز ريال مدريد على ضيفه غرناطة بهدف وحيد في ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة 23 للدوري الإسباني.

وسجّل ماركو أسينسيو هدف المباراة الوحيد في الشوط الثاني من تسديدة رائعة.

ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 53 نقطة في المركز الأول، ويوسّع الفارق بـ 6 نقاط كاملة عن مطارده إشبيلية، وبـ 13 نقطة عن ريال بيتيس الثالث، و15 نقطة عن برشلونة الرابع الذي يمتلك مباراة أقل.

فيما تجمّد رصيد غرناطة عند 24 نقطة في المركز 16.

واستفاق ريال مدريد بعد توديعه كأس ملك إسبانيا قبل أيام أمام أتليتك بلباو، وتعادله في الجولة الماضية من الدوري أمام إلتشي.

كما حافظ ريال مدريد على سجله خاليا من الهزائم في ملعبه بالدوري الإسباني هذا الموسم، إذ وصل إلى 24 مباراة متتالية دون هزيمة في البرنابيو.

وهزم ريال مدريد نظيره غرناطة للمباراة رقم 14 على التوالي.

فيما فاز كارلو أنشيلوتي على غرناطة للمرة السادسة من أصل 6 مواجهات.

وعرفت المباراة تألقًا غير عادي من البرتغالي لويس ماكسيميانو حارس مرمى غرناطة الذي حافظ على نظافة شباكه أمام تسديدات ريال مدريد لفترة طويلة من اللقاء.

غيابات مؤثرة

دفع كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد بلاعبه إيسكو ألاركون في مركز المهاجم الوهمي لتعويض غياب كريم بنزيمة المصاب.

كما عوّل على البرازيلي رودريجيو في الجهة اليسرى في ظل غياب فينيسيوس جونيور الموقوف لتراكم البطاقات.

وشارك الفرنسي إدواردو كامافينجا في وسط الملعب بسبب غياب كاسيميرو الذي عانى من مشاكل في المعدة، وهو نفس سبب غياب لوكاس فاسكيز ومشاركة داني كارباخال.

وبدأ مارسيلو أساسيًا في إحدى مباريات الدوري الإسباني لأول مرة منذ مواجهة إلتشي في أكتوبر الماضي، وذلك مع غياب فيرلان ميندي المصاب.

في المقابل اعتمد روبيرت مورينو على طريقة 4-4-2 في حضور لويس سواريز وأليكس كويادو بخط الهجوم.

مبادرة الضيوف

ظهر غرناطة أكثر نشاطًا في أول اللحظات، وهدد مرمى ريال مدريد في الدقيقة الخامسة من هجمة مرتدة أنهاها أنطونيو بويرتاس بتسديدة قوية تصدى لها تيبو كورتوا بالقدم.

المباراة استمرت في اتجاه واحد عندما نفّذ كويّادو مخالفة في الدقيقة السادسة استقرت بين قفازي كورتوا دون عناء.

أول رد فعل من ريال مدريد انتظر حتى الدقيقة 13 عندما هرب إيسكو خلف الدفاع وأعاد الكرة لـ ماكو أسينسيو الذي سدد في الزاوية الضيّقة، لكن البرتغالي لويس ماكسيميانو تصدى.

إعصار مدريدي

ريال مدريد أحكم قبضته على المباراة في الجزء الأخير من الشوط الأول، وكاد أن يسجل في الدقيقة 31 بعد عرضية أرسلها كارباخال وقابلها كارلوس نيفا بالخطأ لترتد من عارضة فريقه.

الدقيقة التالية حملت هجمة جديدة قادها رودريجو بمهارة كبيرة قبل أن يتبادل الكرة مع كامافينجا ثم يسدد في الزاوية الضيقة، لكن ماكسيميانو كان في الموعد.

سيل الهجمات تواصل بتسديدة جانبية قوية من توني كروس في الدقيقة 34 لكنها مرت أعلى العارضة بقليل.

أسينسيو الحاضر الغائب ظهر أخيرا في الدقيقة 43 بتسديدة صاروخية لكن ماكسيميانو أبعدها بمهارة فائقة.

وفي نفس الدقيقة أرسل أسينسيو عرضية من الجهة اليسرى قابلها إيسكو بتسديدة يسارية على الطائر على طريقة زيدان في 2002، لكن ماكسيميانو واصل تصدياته البطولية وأصر على إنهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ضغط شرس

مع بداية الشوط الثاني دخل فيدي فالفيردي في صفوف ريال مدريد بدلا من كامافينجا.

هجمات ريال مدريد لم تتوقف وازدادت شراسة في الشوط الثاني، فسدد رودريجو من الجهة اليسرى، لكن ماكسيميانو تصدى مجددا بالدقيقة 61.

ولم تمر إلا ثوانٍ معدودات وأطلق أسينسيو قذيفة جديدة من الجهة الأخرى، لكن ماكسيميانو تصدى أيضًا بدوره.

أنشيلوتي لجأ إلى مقاعد بدلائه مجددا في الدقيقة 65 وأقحم الثنائي إدين هازارد ولوكا يوفيتش بدلا من إيسكو ورودريجو.

وبعد دقيقة واحدة قام البدلاء الثلاثة لـ ريال مدريد بعمل جماعي هائل بدأ من عند فالفيردي ومر عبر هازارد وأنهاه يوفيتش بتسديدة جاورت القائم.

هدف راااائع

في الدقيقة 74 سقط جدار ماكسيميانو الهائل أخيرا أمام تسديدة أسينسيو الرائعة التي أعجزته وسكنت شباك غرناطة معلنة عن هدف مدريد الأول.

ليرفع أسينسيو رصيده إلى 6 أهداف في الدوري الإسباني هذا الموسم، وهو ثالث هدافي ريال مدريد خلف بنزيمة وفينيسيوس.

أنشيلوتي أنهى تبديلاته في آخر الدقائق وأخرج مارسيلو ومودريتش وعوضهما بـ ناتشو وسيبايوس.

قاعدة صواريخ أسينسيو واصلت قذائفها في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، لكن كرته مرت أعلى العارضة هذه المرة.

ليخرج ريال مدريد منتصرًا بصعوبة من مباراة عانى فيها كثيرًا أمام جدار ماكسيميانو.