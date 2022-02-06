أمم إفريقيا - أبو بكر هداف البطولة.. تعرف على القائمة كاملة

فاز قائد منتخب الكاميرون فينسينت أبو بكر بجائزة هداف بطولة أمم إفريقيا في نستخها الـ33 والتي أقيمت في الكاميرون.

وحصد منتخب الكاميرون المركز الثالث في البطولة بعد الفوز على بوركينا فاسو بضربات الجزاء الترجيحية 3-1 بعد التعادل في الوقت الأصلي 3-3.

وفاز المنتخب السنغالي بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه بعد الانتصار على مصر في المباراة النهائية بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح.

وسجل فينسينت أبو بكر 8 أهداف في البطولة ليكون أكثر لاعب يسجل عدد من الأهداف منذ نداي مالومبا في 1974.

وجاء ترتيب قائمة الهدافين كالتالي:

فينسينت أبو بكر – الكاميرون – 8 أهداف

كارل توكو إيكامبي – الكاميرون – 5 أهداف

ساديو ماني – السنغال – 3 أهداف

جابادينهو مهانجو - مالاوي - ثلاثة أهداف

إبراهيما كوني - مالي - ثلاثة أهداف

سفيان بوفال - المغرب - ثلاثة أهداف

محمد صلاح – مصر - هدفان

أشرف حكيمي - المغرب - هدفان

ساديو ماني - السنغال - هدفان

موسى بارو - جامبيا - هدفان

وهبي الخزري - تونس- هدفان

أبيلي جالو - جامبيا - هدفان

نيكولاس بيبي - كوت ديفوار - هدفان

أحمد مغني - جزر القمر - هدفان

جيم ألفينيا - الجابون – هدفان

بامبا ديانج – السنغال – هدفان