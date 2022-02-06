أبو جبل يبكي أثناء فوزه برجل مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا: جائزة لا معنى لها

الأحد، 06 فبراير 2022 - 23:54

كتب : رامي جمال

تصدي أبو جبل - مصر × السنغال

توج محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر بجائزة رجل مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا أمام السنغال.

وخسر منتخب مصر نهائي أمم إفريقيا 2021 أمام السنغال بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد التعادل سلبيا بدون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي.

وتحدث أبو جبل لشبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة وهو يبكي قائلا: "لا أعلم ماذا أقول، كنا نستحق الفوز باللقب".

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وواصل "بالنسبة لي تلك الجائزة لا معنى لها".

وأتم أبو جبل حديثه "الأمر صعب علينا كان حلمنا التتويج باللقب ولكن الحمد لله ربنا كريم".

وتألق أبو جبل في النهائي وتصدى لركلة جزاء من ساديو ماني خلال اللقاء وتصدى لواحدة في ركلات الترجيح من بونا سار.

وخلال مشاركته في البطولة تصدى أبو جبل لركلة ترجيح ضد كوت ديفوار واثنتين أمام الكاميرون قبل تصديه ضد ماني وأمام بونا سار.

وتوج منتخب السنغال باللقب للمرة الأولى في تاريخه بعدما حل ثانيا من قبل وصيفا مرتين عامي 2002 و2019.

أما منتخب مصر فهذه ثالث مرة يخسر فيها النهائي بعد أعوام 1962 و2017.

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