السيسي لمنتخب مصر: كسبتم احترام الجميع وشرفتم وطنكم.. وستعوضون الجماهير بكأس العالم

وجه عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية رسالة إلى منتخب مصر بعد خسارة كأس أمم إفريقيا.

وخسر منتخب مصر كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون، أمام السنغال في النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي. (طالع التفاصيل)

وكتب الرئيس السيسي عبر فيسبوك: "أود أن أتوجه بكل التحية والتقدير للاعبي منتخبنا الوطني لكرة القدم على ما قدموه من أداء عال في بطولة كأس الأمم الإفريقية".

وأضاف "لقد أديتم ما عليكم، وكسبتم احترام الجميع، وكنتم على قدر الثقة، وشرفتم بلدكم، وإننا جميعا على ثقة بأنكم ستعوضون هذا اللقب وتسعدون المصريين بالصعود إلى المونديال".

وأتم "ثقتنا بكم وبقيادتكم الفنية لم تهتز، فما قدمتموه يثبت أنكم قادرون على تحقيق الأفضل إن شاء".