دع العلم مرفوعا

ماراثون طويل لأبطال المنتخب المصري لم يكلل بالنجاح في الخطوة الأخيرة بعد 480 دقيقة أمام منتخبات بحجم كوت ديفوار والمغرب والكاميرون والسنغال خلال 12 يوما.

حقق المنتخب السنغالي فوزه الأول بلقب أمم إفريقيا على حساب المنتخب المصري بنتيجة 4-2 بضربات الجزاء الترجيحية بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بدون أهداف.

أسود التيرانجا بعد خسارة نهائي 2002 ثم 2019، نجحوا في الفوز باللقب الأول.

على الجانب الآخر خسر المنتخب المصري النهائي الثالث له في البطولة بعد 1962 و2017.

المنتخب المصري خسر بضربات الترجيح في أمم إفريقيا للمرة الأولى منذ 1984.

التشكيل

تواجد إمام عاشور أساسيا مع منتخب مصر في مركز الظهير الأيمن للمرة الأولى في البطولة بعد المشاركة كبديل أمام الكاميرون في مكان عمر كمال الذي يغيب بعد تلقيه الإنذار الثاني أمام الكاميرون في نصف النهائي.

وبدأ إسماعيلا سار أساسيا في تشكيل السنغال للمرة الأولى في البطولة بعد أن تواجد كبديل أمام غينيا الإستوائية وبوركينا فاسو على حساب بامبا ديانج.

📋السنغال بالقوة الضاربة أمام مصر.. ساديو ماني يقود خط الهجوم #AFCON2021 pic.twitter.com/4uApSUOblP — FilGoal (@FilGoal) February 6, 2022

أحداث المباراة

السنغال بدأت المباراة بقوة فانطلق ساديو ماني من الجبهة اليمنى ليتدخل أمامه محمد عبد المنعم بنجاح.

احتسب الحكم بعدها ضربة جزاء لصالح ساليو سيس بعد تدخل من محمد عبد المنعم ليتلقى مدافع منتخب مصر البطاقة الصفراء.

وتعملق محمد أبو جبل في التصدي لركلة الجزاء من أمام ساديو ماني لتكون ضربة الجزاء الرابعة التي يتصدى لها في البطولة (3 منها ضربات جزاء تريجيحية).

وأهدر ساديو ماني ضربة الجزاء الثالثة له من أصل 6 لعبها في أمم إفريقيا بعيدا عن ضربات الجزاء الترجيحية.

منتخب السنغال واصل ضغطه ليسدد إسماعيلا سار من خارج منطقة الجزاء ويتصدى لها محمد أبو جبل.

وتحصل نامباليس ميندي على البطاقة الصفراء في الدقيقة 16 بعد تدخل على عمر مرموش.

وهدد منتخب السنغال مرمى مصر في مناسبتين خلال 5 دقائق بعرضيتين من بونا سار وإسماعيلا سار لم تجد من يتابعها.

محمد صلاح ظهر في أول تهديد حقيقي لمنتخب مصر بمراوغة لدفاع السنغال وتسديدة تصدى لها ميندي في الدقيقة 27.

الدور جاء بعدها على حمدي فتحي الذي تلقى الإنذار الثاني على المنتخب المصري في المباراة في الدقيقة 35 بعد تدخل على إدريسا جانا جاي.

وارتقى فامارا ديدهيو برأسية في الدقيقة 38 بعد عرضية بونا سار تصدى لها محمد أبو جبل بنجاح.

صلاح هدد مرمى السنغال مجددا بعد تمريرة طولية من محمد النني في الدقيقة 42 وتسديدة قوية تصدى لها إدوارد ميندي.

وتلقى كاليدو كوليبالي البطاقة الصفراء في الدقيقة 44 بعد تدخل هوائي قوي على مصطفى محمد.

الشوط الثاني

أولى فرص الشوط الثاني جاءت عن طريق إدريسا جانا جاي من ضربة حرة مباشرة سددها عالية فوق العارضة في الدقيقة 48.

اللاعب ذاته عاد بعدها بدقيقتين ليسدد بقوة من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها محمد أبو جبل.

وتألق محمد أبو جبل مجددا بعد عرضية من شيخو كوياتي لينقذها قبل أن تصل إلى فامارا ديدهيو في الدقيقة 52.

تلقى بعدها عبده ديالو البطاقة الصفراء في الدقيقة 54 بعد تدخل قوي على محمد صلاح ليوقف الهجمة المرتدة.

كيروش تدخل بـ 3 تغييرات دفعة واحدة في الدقيقة 58 بدخول مروان حمدي ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو وخروج مصطفى محمد وعمر مرموش وعمرو السولية.

رد سيسيه في الدقيقة 66 بخروج شيخو كوياتي ودخول بابا جاي.

وهدد المنتخب المصري مرمى السنغال للمرة الأولى في الدقيقة 69 من ضربة حرة غير مباشرة لعبها أحمد سيد زيزو عرضية ارتقى لها محمد عبد المنعم ليلعبها برأسه فوق العارضة.

البديل مروان حمدي كاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 74 بعد عرضية من أحمد فتوح ورأسية من مروان بجوار القائم.

وتدخل أليو سيسيه مجددا بدخول بامبا ديانج وبولاي ديا في الدقيقة 77 بدلا من إسماعيلا سار وفامارا ديدهيو.

وسدد ساليو سيس ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 80 جاءت فوق العارضة.

ولعب ساليو سيس كرة عرضية في الدقيقة 84 قابلها البديل بامبا ديانج بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء فوق العارضة.

وتلقى ساديو ماني البطاقة الصفراء في الدقيقة 88 بعد تدخل قوي على إمام عاشور.

أحمد سيد زيزو لعب كرة عرضية في الدقيقة 90 من ضربة حرة غير مباشرة لم ينجح مروان حمدي في اللحاق بها لتضيع فرصة للفراعنة قبل نهاية المباراة.

الحكم احتسب بعدها 3 دقائق لم تسفر عن جديد لتتجه المباراة إلى الوقت الإضافي.

الوقت الإضافي

هدد منتخب السنغال مرمى الفراعنة سريعا في الدقيقة 91 بتمريرة طولية من ساديو ماني انطلق بامبا ديانج ليستلمها ويسدد بيسراه ولكن محمد أبو جبل واصل التألق في الزود عن مرماه.

وأجرى كارلوس كيروش تغييره الرابع في الدقيقة 98 بدخول مهند لاشين في مكان حمدي فتحي.

ولعب أحمد فتوح كرة عرضية في الدقيقة 99 وصلت إلى تريزيجيه الذي سدد بيمناه ضعيفة من داخل منطقة الجزاء إلى يد إدوارد ميندي.

وتألق محمد أبو جبل مجددا للتصدي لرأسية خطيرة من بامبا ديانج بعد كرة عرضية من ساليو سيس في الدقيقة 100.

منتخب السنغال واصل ضغطه ليلعب عبده ديالو رأسية قوية من عرضية إدريسا جانا جاي ولكن رأسيته جاءت فوق العارضة.

وتصدى محمد أبو جبل مجددا أمام تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء عن طريق بامبا ديانج في الدقيقة 115.

مروان حمدي كاد أن يقتنص الهدف القاتل لمنتخب مصر في الدقيقة 116 بعد مراوغة من محمد صلاح وتمريرة إلى إمام عاشور ثم إلى مروان حمدي الذي راوغ وسدد بقوة من داخل منطقة الجزاء وتألق أمامها إدوارد ميندي ليخرجها إلى ركنية.

ركنية لعبها أحمد سيد زيزو وارتقى لها محمود حمدي الونش ليلعب رأسية بجوار القائم.

لم يسفر ما تبقى من المباراة عن شيء لتتجه المباراة إلى ضربات الجزاء الترجيحية.

ضربات الترجيح

تقدم كاليدو كوليبالي لمنتخب السنغال بتسجيل الركلة الأولى على يمين محمد أبو جبل الذي حاول الوصول للكرة ولكنها سكنت الشباك.

وتعادل أحمد سيد زيزو لمنتخب مصر بتسديدة قوية في المقص الأيمن لإدوارد ميندي.

وتقدم عبده ديالو مجددا لمنتخب السنغال بالضربة الثانية على يمين محمد أبو جبل.

وأهدر محمد عبد المنعم الركلة الثانية بعد تسديد الكرة في القائم الأيمن لإدوارد ميندي.

وتعملق محمد أبو جبل من جديد ليتصدى لضربة جزاء بونا سار الذي سددها على يمين الحارس المصري.

وعادل مروان حمدي النتيجة لمنتخب مصر بتنفيذ هادئ لركلة الجزاء على يمين إدوارد ميندي.

وتقدم بامبا ديانج لمنتخب السنغال بتسجيل الركلة الرابعة على يمين محمد أبو جبل.

وأهدر مهند لاشين الركلة الرابعة لمنتخب مصر بعد تصدي إدوارد ميندي للتسديدة على يمين إدوارد ميندي.

وسجل ساديو ماني الضربة الخامسة معلنا فوز السنغال ببطولة أمم إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.