تشافي: تراوري حيوان.. وأطالب الجمهور بعدم التصفير على ديمبيلي

الأحد، 06 فبراير 2022 - 22:35

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز وعثمان ديمبيلي

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي بعد مباراة أتليتكو مدريد: إنه أكثر من انتصار، لنا والجماهير والجهاز الفني.. كنا بحاجة إليه، لقد قدمنا أداءً جيدًا أيضًا، ولعبنا بقوة، لقد تفوقنا، قد تكون نقطة تحول".

وأشاد تشافي بأداما تراوري وقال: "إنه لاعب ناضج للغاية، يعرف متى يجب أن يواجه، ومتى يجب أن يمر، لقد اختار التوقيت المناسب"

وتابع: "جسديا هو حيوان، إنه جناح كبير وسيساعدنا لديه القوة ويعرف كيف يراوغ، إنه صفقة رائعة وبداية رائعة له ولأوباميانج".

ثم تطرق للحديث عن ديمبيلي معلقا عن صافرات الاستهجان عليه "أود منهم أن يدعموا عثمان، من فضلكم توفقوا عن التصفير عليه".

وعلق تشافي على دييجو سيميوني وقال "إنه يبحث عن شيء مختلف معادٍ لنا، يفهم كرة القدم بطريقة مختلفة".

وأضاف "إنه منافس عظيم، ومدرب رائع وأنا أحترمه بشكل لا يصدق، أنا مبتديء إلى جانبه، لكننا لا نحقق ما نريده على أرض الملعب".

واشتعلت حرب كلامية بين تشافي وسيميوني بسبب انتقاد الأول لفلسفة التشولو في كرة القدم وتصريحه إنه لا يتخيّل برشلونة يلعب بهذا الأسلوب.

ورفع برشلونة رصيده إلى النقطة 38 نقطة في المركز الرابع بفارق 12 نقطة عن المتصدر ريال مدريد بينما توقف رصيد أتليتكو مدريد عند النقطة 36 نقطة في المركز الخامس.

برشلونة تشافي في إسبانيا الدوري الإسباني
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