أمم إفريقيا - بتوجيهات صلاح.. أبو جبل يتصدى لضربة الجزاء الرابعة أمام ماني

تألق محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر أمام ساديو ماني نجم السنغال وتصدى لركلة جزاء منه.

ويلتقي منتخب مصر مع منافسه السنغال اليوم الأحد في ملعب أوليمبي في نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.

وفي الدقيقة الرابعة احتسب حكم المباراة الجنوب إفريقي فيكتور جوميز ركلة جزاء لصالح السنغال بعد عرقلة محمد عبد المنعم لماني.

وقام محمد صلاح قائد منتخب مصر بالتحدث مع أبو جبل ليخبره بالزاوية التي سوف يسدد فيها ماني الركلة.

لكن تدخل ماني وقال لأبو جبل إنه سيسدد في زاوية أخرى.

في النهاية سدد ماني الركلة في منتصف المرمى وتصدى لها أبو جبل وحولها لركلة ركنية مرت دون خطورة على مرمى مصر.

وخلال مشوار البطولة تصدى أبو جبل لركلة ترجيح ضد كوت ديفوار في دور الـ16، وركلتين أمام الكاميرون في نصف النهائي.

وواجه ركلة جزاء في مواجهة المغرب وسجلها سفيان بوفال، قبل أن يتصدى أبو جبل اليوم لركلة ماني.