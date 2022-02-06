تشكيل ريال مدريد - لا بنزيمة ولا فينيسيوس في مواجهة غرناطة

الأحد، 06 فبراير 2022 - 20:36

كتب : FilGoal

ريال مدريد وبرشلونة - كلاسيكو السوبر الإسباني

أعلن ريال مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة غرناطة ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين للدوري الإسباني.

ويلعب ريال مدريد بدون نجمي هجومه، كريم بنزيمة للإصابة وفينيسيوس جونيور للإيقاف.

ويغيب أيضا كاسيميرو ولوكاس فاسكيز بسبب مشاكل في المعدة.

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وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال – إيدر ميليتاو – دافيد ألابا – مارسيلو

خط الوسط: لوكا مودريتش - إدواردو كامافينجا – توني كروس

خط الهجوم: ماركو أسينسيو – إيسكو - رودريجو

ريال مدريد بنزيمة فينيسيوس جونيور
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