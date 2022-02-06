ألفيش يكتب التاريخ مع برشلونة أمام أتليتكو.. وسواريز ينهي صيامه أخيرا

الأحد، 06 فبراير 2022 - 20:29

كتب : FilGoal

داني ألفيش برشلونة

حقق برشلونة فوزا كبيرا على ضيفه أتلتيكو مدريد بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب "كامب نو" في قمة منافسات الأسبوع الثالث والعشرين للدوري الإسباني.

افتتح جوردي ألبا لاعب برشلونة التسجيل عند في الدقيقة 10 قبل أن يعادل يانيك فيريرا كاراسكو في الدقيقة 8.

وتقدم جافي مجددا لبرشلونة عند الدقيقة 21 قبل أن ويسع رونالد أروخو الفارق في الدقيقة 43 قبل دقائق من نهاية الشوط الأول.

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ومع بداية الشوط الثاني سجل وداني ألفيش عند الدقيقة 49، بينما سجل لويس سواريز الهدف الثاني لـ أتليتكو في الدقيقة 58.

برشلونة تفوق في الاستحواذ أمام أتليتكو مدريد، إذ كانت نسبة استحواذ البلاوجرانا 57% لـ 43% للروخي بلانكوس.

وسدد برشلونة 9 تسديدات منها 4 على المرمى و4 خارج المرمى، وواحدة تصدى لها الدفاع.

في حين سدد أتليتكو مدريد 10 تسديدة منها 4 على المرمى و5 خارج المرمى من بينها واحدة ارتدت من العارضة، واحدة تصدى لها الدفاع.

وارتكب برشلونة أخطاء أكثر بواقع 15 خطأ مقابل 13 لأتليتكو مدريد. ومرر لاعبو برشلونة 542 تمريرة ووصلت دقة التمرير إلى 87%. ب

ينما مرر لاعبو أتليتكو مدريد 401 تمريرة ووصلت دقة التمرير إلى 81% بينما أرسل برشلونة عرضية واحدة صحيحة من أصل 14 واحدة فقط على المرمى فيما أرسل أتليتكو مدريد 5 عرضيات صحيحة من أصل 16.

وعلى صعيد الأرقام الفردية، أصبح ألفيش رابع أكبر مسجل للأهداف في الليجا بالقرن الحادي والعشرين بعمر 38 عاما و276 يوما، بعد دوناتو خورخي مولينا وخواكين.

كما سجل ألفيش وصنع في نفس المباراة بقميص برشلونة لأول مرة في الليجا منذ 29 أكتوبر 2011، في فوز الفريق على مايوركا 5-1.

وبهدفه اليوم، أنهى لويس سواريز فترته الأسوأ دون تسجيل في الدوريات الخمسة الكبرى، والتي امتدت لـ8 مباريات، وحققها مرتين، الأولى مع ليفربول وبرشلونة بين مايو وديسمبر 2014.

ورفع برشلونة رصيده إلى النقطة 38 نقطة في المركز الرابع بفارق 12 نقطة عن المتصدر ريال مدريد بينما توقف رصيد عند النقطة 36 نقطة في المركز الخامس.

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