نصف نهائي أزرق × أزرق.. الهلال يسحق الجزيرة بسداسية ويواجه تشيلسي في كأس العالم للأندية

الأحد، 06 فبراير 2022 - 20:26

كتب : عمرو عبد المنعم

الهلال السعودي ضد الجزيرة

تأهل الهلال السعودي بطل قارة آسيا إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2021 في البطولة المقامة بـ أبو ظبي، بعد الفوز على الجزيرة الإماراتي بسداسية مقابل هدف.

وضرب الهلال موعدا مع تشيلسي بطل أوروبا في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وتقام المباراة يوم الأربعاء المقبل.

بينما يلعب الجزيرة ضد مونتيري المكسيكي الذي خسر أمام الأهلي أمس السبت بهدف دون رد.

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وحقق الهلال السعودي أكبر فوز عربي في مونديال الأندية، متفوقا على الترجي التونسي الذي فاز على السد القطري 6-2 في 2019.

وصف المباراة

بدأ الجزيرة المباراة بنشاط هجومي وأهدر فرصة مؤكدة للتسجيل في الدقيقة الثانية لكن عبد الله المعيوف حارس الهلال تصدى للكرة ببراعة.

وأسفر ضغط الجزيرة المبكر عن الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 14 عن طريق عبد الله ديابي بمتابعة لعرضية أرضية من ناحية اليمين.

وتألق عبد الله المعيوف حارس الهلال وأنقذ مرماه من انفراد مؤكد في الدقيقة 28 للاعب الوسط جواو فيكتور.

وظهر الهلال أكثر خطورة في الوقت المتبقي من الشوط الأول، ونجح في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 34 برأسية من المهاجم أودين إيجالو، بعد عرضية من محمد كنو الذي مر بشكل رائع من دفاع الجزيرة.

ليكون هذا الهدف هو الأول للمهاجم النيجيري بقميص الهلال السعودي.

واستمر ضغط الهلال الذي نجح في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 39 بتسديدة رائعة بالقدم اليسرى من ماتياس بيريرا سكنت شباك علي خصيف.

لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال بثنائية مقابل هدف.

ومثلما أنهى الهلال الشوط الأول بدأ الشوط الثاني بنشاط هجومي ونجح في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 57 بضربة رأسية رائعة من محمد كنو بعد ركلة ركنية.

وسجل سالم الدوسري هدف الهلال الرابع في الدقيقة 77 بعدما استلم تمريرة رائعة من موسى ماريجا ليراوغ علي خصيف حارس مرمى الجزيرة ويضع الكرة في الشباك بشكل رائع.

وجاء الدور على البديل موسى ماريجا ليسجل هدف الهلال الخامس في الدقيقة 87 بمتابعة للكرة داخل منطقة الجزاء بعد ركلة ركنية.

وفي الوقت الضائع حصل الهلال على ركلة جزاء بعدما لمست الكرة يد مدافع الجزيرة.

وتقدم أندريه كاريو لتسديد الكرة وسجل منها هدف الهلال السادس.

وينهي الحكم المباراة بتأهل الهلال لنصف النهائي لمواجهة تشيلسي، ويصبح الأزرق أكثر فريق سعودي تسجيلا للأهداف في كأس العالم للأندية برصيد 8 أهداف.

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