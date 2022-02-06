انتهت كأس أمم إفريقيا – السنغال (4)-(2) مصر.. انتصار رفاق ماني بركلات الترجيح

الأحد، 06 فبراير 2022 - 20:19

كتب : FilGoal

محمد صلاح - مصر × السنغال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة السنغال ومصر، في نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.

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ساديو ماني يسجل الركلة الخامسة بنجاح ومنتخب السنغال يفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه بنتيجة 5-3.

مهند لاشين يهدر الركلة الرابعة وميندي يتصدى.

بامبا ديانج يسجل الركلة الرابعة للسنغال بنجاح.

مروان حمدي يسجل الركلة الثالثة لمصر.

بونا ساريهدر الركلة الثالثة للسنغال وأبو جبل يتعملق ويتصدى.

محمد عبد المنعم يهدر الركلة الثانية لمصر بعد ارتطامها بالقائم الأيمن للمرمى.

عبده دياللو يسجل الركلة الثانية للسنغال بنجاح.

زيزو يسجل الركلة الأولى لمصر بنجاح.

كاليدو كوليبالي يسجل ركلة السنغال الأولى بصعوبة بعد ارتطام الكرة بيد أبو جبل وسكنت الشباك.

نهاية الوقت الإضافي.. إلى ركلات الترجيح.

ق. 116 تصويبة من مروان حمدي وميندي يتصدى إلى ركنية.

ق. 115 صاروخ من بامبا ديانج وأبو جبل يتألق

بداية الوقت الإضافي الثاني

نهاية الوقت الإضافي الأول

ق. 99 عرضية من سيس ورأسية من بامبا ديانج وأبو جبل يحولها إلى ركنية.

ق. 98 مهند لاشين يشارك بدلا من حمدي فتحي.

ق. 91 بامبا ديانج ينفرد وأبو جبل يتألللق ويتصدى لها.

بداية الوقت الإضافي الأول

نهاية الوقت الأصلي.. إلى الوقت الإضافي

ق. 88 إنذار لـ ساديو ماني بسبب التدخل على إمام عاشور.

ق. 85 عرضية قابلها بامبا ديانج بتصويبة فوق المرمى.

ق. 79 سيس يسدد كرة ثابتة من حدود منطقة الجزاء، لكن فوق المرمى.

ق. 76 بامبا ديانج وبولاي ديا يشاركان بدلا من إسماعيلا سار وفامارا ديديهيو.

ق. 74 عرضية من فتوح ورأسية من مروان حمدي بجانب القائم.

ق. 68 مخالفة من زيزو ورأسية من عبد المنعم فوق المرمى.

ق. 65 بابا جاي يشارك بدلا من شيخ كوياتي.

ق. 57 أحمد سيد "زيزو" وتريزيجيه ومروان حمدي يشاركون بدلا من عمرو السولية، وعمر مرموش، ومصطفى محمد.

ق. 54 إنذار لـ عبده ديالو بسبب تدخل على صلاح.

ق. 53 أبو جبل يتألق مجددا.

ق. 49 تصويبة جديدة من إدريسا جانا جاي وأبو جبل يتصدى على مرتين.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45 تصويبة من كوناتي بجانب المرمى.

ق. 44 إنذار لـ كاليدو كوليبالي بعد التحام هوائي مع مصطفى محمد.

ق. 42 طولية رائعة من النني إلى صلاح الذي راوغ وسدد لكن ميندي يتألق ويحولها إلى ركنية.

ق. 37 رأسية من عبده ديالو يتصدى لها أبو جبل.

ق. 35 إنذار لـ حمدي فتحي بعد تدخل على ساديو ماني.

ق. 27 صلاح يخترق ويسدد لكن ضعيفة في يد ميندي.

ق. 22 عرضية أرضية جديدة من إسماعيلا سار مرت أمام ماني.

ق. 18 إسماعيلا سار يخترق ويرسل عرضية من الجهة اليمنى تمر من الجميع.

ق. 16 إنذار لـ نامبالي ميندي بسبب تدخل على عمر مرموش.

ق. 11 تصويبة من إسماعيلا سار وأبو جبل يتصدى.

ق. 6 أبو جبل يتألق ويتصدى لركلة الجزاااء من ماني.

ق. 3 ركلة جزاء للسنغال بعد تدخل من محمد عبد المنعم على ساليو سيس. وإنذار لـ عبد المنعم.

ق. 2 انطلاقة من ساديو ماني لكن محمد عبد المنعم يقطع الكرة ويتركها تخرج إلى ركلة مرمى.

بداية المباراة

كأس أمم إفريقيا منتخب مصر السنغال
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