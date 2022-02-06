سيتي جراوند مقبرة البريميرليج.. نوتنجام يضرب ليستر بالأربعة ويصعد لثمن نهائي كأس الاتحاد

مغامرة نوتنجام فورست مستمرة في كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب ناد جديد في البريميرليج.

ضرب نوتنجام فورست ضيفه ليستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

نوتنجام فورست فاجئ ضيفه بهدفين متتاليين في الدقيقتين 23 و24 عن طريق فيليب زينكرناجيل وبرينان جونسون.

وأضاف جو وورال الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 32.

وقلص كيليشي إيهيناتشو الفارق في الدقيقة 40 من صناعة جيمس ماديسون.

ووسع دجيد سبينسي الفارق مجددا في الدقيقة 61 من صناعة فيليب زينكرناجيل.

ليستر سيتي هو ثاني فريق من الدوري الإنجليزي الممتاز يقصيه نوتنجام فورست بعد أرسنال في الدور الماضي.

ويلعب نوتنجام فورست مع هدرسفيلد في الدور ثمن النهائي.