رزاق حمد الله يتكفل بشراء منزل لـ عائلة الطفل ريان

قرر المغربي رزاق حمد الله مهاجم النصر السعودي التكفل بشرء منزل لأهل الطفل ريان.

وتوفى الطفل ريان بعد وقوعه في أحد الآبار في المغرب لمدة تجاوزت خمسة أيام.

وقال رزاق حمد الله عبر حسابه في موقع التواصل الإجتماعي انستاجرام:

السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه أجمعين.

لقد مررنا بخمسة أيام قاصية جدا و خطفت قلوبنا نحن المغاربة و كل العرب و المسلمين بل حتى العالم أجمع، ننتظر خروج روح إبننا من ذلك البئر لاكن قدر الله أن تخرج تلك الروح من البئر الى عنان السماء الى جنة الفردوس الاعلى.

حمدنا الله و شكرناه على كل شيئ أخذ ريان و هو أحن به منا و أولى به منا.

وبهذا المصاب أتقدم بأحر تعازي لعائلة ريان و أسأل الله أن يرزقهم الصبر والسلوان.

وقد قررت و بإسمي و اسم عائلتي و بإسم كل المغاربة و المسلمين أن أساعد و أدخل القليل من الفرحة على عائلة ريان، والديه و إخوته و أهديهم منزل مجهز بالكامل و نسأل الله أن يتقبل منا و يجعلها في ميزان حسنات كل المسلمين.

هذه مساعدة من اخ الى إخوته و الله ولي التوفيق.

وأرجو أيضا وهذه دعوة لكل من يستطيع مساعدتهم فليفعل ذلك من ممثلين و مغنيين و رياضيين و مسؤوليين و مشهورين جزاكم الله خير الجزاء.

وانتقل رزاق حمد الله إلى الاتحاد السعودي في سوق الانتقالات الشتوي الماضي ليسجل ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات.