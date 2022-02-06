تشافي يفوز بالحرب.. برشلونة يضرب أتلتيكو مدريد برباعية

تغلب برشلونة على ضيفه أتلتيكو مدريد بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب "كامب نو" في قمة منافسات الأسبوع الثالث والعشرين للدوري الإسباني.

سجل أهداف برشلونة جوردي ألبا في الدقيقة 10 وجافي في الدقيقة 21 ورونالد أروخو في الدقيقة 43 وداني ألفيش في الدقيقة 49، بينما سجل هدفي أتلتيكو مدريد يانيك فيريرا كاراسكو في الدقيقة 8 ولويس سواريز في الدقيقة 58.

الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 38 نقطة في المركز الرابع بفارق 12 نقطة عن ريال مدريد المتصدر، فيما تراجع أتلتيكو مدريد إلى المركز الخامس بـ36 نقطة.

وشهدت المباراة قبل بدايتها مناوشات بين تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة ودييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، حيث قال تشافي إنه لا يتخيل أن يلعب برشلونة بأسلوب الأتلتي، ليتساءل سيميوني عما سيفعله الفريق الكتالوني أمام خصمه.

بداية من نار

افتتح فيران توريس محاولات المباراة بتسديدة جاورت القائم في الدقيقة 5، وفي الدقيقة 8 سجل كاراسكو الهدف الأول بعد عرضية من سواريز.

التعادل أتى سريعا في الدقيقة العاشرة بعرضية من داني ألفيش وتسديدة رائعة من جوردي ألبا في أقصى الزاوية، ليعجز الحارس يان أوبلاك عن التصدي لها.

وفي الدقيقة 21 سجل برشلونة الهدف الثاني برأسية من جافي بعد عرضية من الوافد الجديد أداما تراوري، القادم من ولفرهامبتون الإنجليزي.

الثالث

حاول أتلتيكو مدريد استعادة توازنه بمحاولة من جواو فيليكس في الدقيقة 24 ولكن تصدى لها الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن.

وكاد ستيفان سافيتش أن يتعادل في الدقيقة 37 برأسية مرت بجوار القائم.

أخيرا وبعد تمريرة من فيران توريس في الدقيقة 43، سجل رونالد أروخو ثالث أهداف برشلونة لينهي الشوط الأول بتقدمه 3-1.

ويتوالى الرصاص

سريعا في الدقيقة 49 سجل داني ألفيش رابع الأهداف بعد وصول الكرة إليه ليسدد بطريقة رائعة.

وأجرى دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد تبديلين في الدقيقة 56 بنزول رينيلدو وأنخيل كوريا بدلا من توماس ليمار وجواو فيليكس.

وفي الدقيقة 58 قلص سواريز الفارق برأسية بعد وصول الكرة إليه من خوسيه ماريا خيمينيز، وأخذ الكرة من شباك شتيجن دون احتفال احتراما لجماهير فريقه السابق.

وصول الجابوني وبطاقة حمراء

أجرى تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة تبديله الأول بخروج أداما تراوري ونزول بيير إيميريك أوباميانج الوافد مؤخرا من أرسنال في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 66 حل نيكو جونزاليس بدلا من بيدري، بينما تعرض داني ألفيش للطرد بعد تدخل عنيف ضد كاراسكو من الخلف في الدقيقة 69.

وفي الدقيقة 71 حل سيرجينو ديست بدلا من جافي، فيما أتى هيكتور هيريرا بدلا من كوكي في صفوف الأتلتي بالدقيقة 76.

الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 38 نقطة في المركز الرابع بفارق 12 نقطة عن ريال مدريد المتصدر، فيما تراجع أتلتيكو مدريد إلى المركز الخامس بـ36 نقطة.

وعلى الصعيد الرقمي، فقط 3 لاعبين سجلوا وصنعوا وتعرضوا للطرد في مباراة واحدة في الليجا منذ 2016-2017، وهم فيكتور رويز ضد أتلتيك بلباو في 2017، وميكيل ميرينو ضد إسبانيول في 2019، وداني ألفيش ضد أتلتيكو مدريد في 2022.

وأصبح ألفيش رابع أكبر مسجل للأهداف في الليجا بالقرن الحادي والعشرين بعمر 38 عاما و276 يوما، بعد دوناتو خورخي مولينا وخواكين.

كما سجل ألفيش وصنع في نفس المباراة بقميص برشلونة لأول مرة في الليجا منذ 29 أكتوبر 2011، في فوز الفريق على مايوركا 5-1.

وأنهى لويس سواريز فترته الأسوأ دون تسجيل في الدوريات الخمسة الكبرى، والتي امتدت لـ8 مباريات، وحققها مرتين، الأولى مع ليفربول وبرشلونة بين مايو وديسمبر 2014.