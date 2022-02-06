خبر في الجول – الأهلي يحدد موعد سفر لاعبي المنتخب ووصولهم لـ الإمارات

يطير دوليو الأهلي من الكاميرون إلى الإمارات مباشرة، من أجل المشاركة مع الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن سداسي الأهلي المتواجد رفقة منتخب مصر في الكاميرون، سيسافر مباشرة عقب نهائي كأس أمم إفريقيا، وتحديدا في الرابعة فجرا ويتوجهون إلى الإمارات مباشرة، ليصلوا في الساعة العاشرة والنصف صباحا.

منتخب مصر يلتقي مع السنغال بعد قليل في نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.

ويملك الأهلي خمسة لاعبين في قائمته لكأس العالم للأندية، يتواجدون حاليا رفقة منتخب مصر، هم أيمن أشرف، ومحمد عبد المنعم، وحمدي فتحي، وعمرو السولية، ومحمد شريف، بجانب محمد الشناوي المصاب، والذي سيسافر أيضا إلى الإمارات.

الأهلي يشارك حاليا في بطولة كأس العالم للأندية في الإمارات خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير الجاري.

المارد الأحمر تغلب على مونتيري المكسيكي بهدف مقابل لا شيء، وتأهل إلى نصف نهائي البطولة.

ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي يوم الثلاثاء المقبل، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.