في يوم الأهداف العكسية.. ليفركوزن يكتسح دورتموند بخماسية في الدوري الألماني

اكتسح باير ليفركوزن منافسه بروسيا دورتموند بخمسة أهداف لهدفين اليوم الأحد في الجولة 21 من الدوري الألماني.

وأقيمت المباراة في ملعب سيجنال إيدونا بارك معقل دورتموند.

افتتح مانويل أكانجي أهداف المباراة لصالح ليفركوزن بالخطأ في مرماه في الدقيقة 10.

ولكن بعد ست دقائق أدرك جيريمي فريمبونج لاعب ليفركوزن التعادل لدورتموند بالخطأ في مرماه.

وعقب أربع دقائق فقط سجل فلوريان فيرتز الهدف الثاني لليفركوزن.

وفي الدقيقة 28 سجل روبرت أندريش الهدف الثالث للضيوف.

واصل ليفركوزن زحفه وسجل جوناثان تاه الهدف الرابع في الدقيقة 53.

وأتم موسى ديابي خماسية ليفركوزن بهدف في الدقيقة 87.

ولكن بعد دقيقتين فقط سجل ستيفن تيجيس الهدف الثاني لدورتموند.

بتلك النتيجة وصل رصيد ليفركوزن إلى 38 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في جدول الترتيب.

فيما يأتي دورتموند ثانيا بـ43 نقطة بفارق تسع نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر.