بيان رسمي - الوطنية للإعلام تكشف سبب عدم شراء حقوق بث مباريات الأهلي بمونديال الأندية

الأحد، 06 فبراير 2022 - 18:27

كتب : FilGoal

الأهلي - مونتيري - كأس العالم للأندية

كشفت الهيئة الوطنية للإعلام عن سبب عدم شراء حقوق بث مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية.

وأصدرت الهيئة الوطنية للإعلام، بيان رسمي عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، وذلك للكشف عن أسباب عدم شراء حقوق بث مباريات الأهلي.ك

وحسب البيان، فإن الهيئة الوطنية عقدت مفاوضات مع الشركة مالكة حقوق البث لبطولة كأس العالم للأندية للحصول على حق البث الأرضي لمباريات النادي الأهلي.

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الشركة المالكة للحقوق طلبت مبلغا ماليا كبيرا، وهو خمسة وعشرون مليون لبث ثلاث مباريات فقط للنادي الأهلي، وهي تكلفة كبيرة بالنسبة للبث الأرضي، بالقياس للمشاهدة العالية التي يحققها البث الفضائي.

الأهلي يشارك حاليا في بطولة كأس العالم للأندية في الإمارات خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير الجاري.

المارد الأحمر تغلب على مونتيري المكسيكي بهدف مقابل لا شيء، وتأهل إلى نصف نهائي البطولة.

ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي يوم الثلاثاء المقبل، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

كأس العالم للأندية الأهلي مونتيري بالميراس التليفزيون المصري
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