البطولة: الاتحاد المصري طلب الوقوف دقيقة صمت على روح ريان

الأحد، 06 فبراير 2022 - 18:11

كتب : FilGoal

منتخب مصر

طلب الاتحاد المصري لكرة القدم، الوقوف دقيقة صمت على روح الطفل ريان قبل نهائي كأس أمم إفريقيا.

منتخب مصر يواجه السنغال مساء اليوم الأحد في نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.

وحسب موقع البطولة المغربي، فإن الاتحاد المصري لكرة القدم تقدم بطلب إلى كاف للوقوف دقيقة صمت على روح الطفل ريان قبل نهائي كأس أمم إفريقيا.

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الاتحاد المغربي لكرة القدم تقدم بطلب هو الآخر من أجل الوقوف دقيقة صمت على روح ريان قبل المباراة.

الديوان الملكي المغربي كان قد أعلن وفاة الطفل ريان أمس السبت، وذلك بعد سقوطه في بئر بعمق 32 مترا منذ يوم الثلاثاء الماضي، ومحاولات لإنقاذه انتهت بانتشال جثمانه أمس الأحد.

وفاة الطفل ريان استقطبت العديد من ردود الفعل عربيا وعالميا، تعاطفا من ريان وأسرته.

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