رسالة من كيروش قبل نهائي أمم إفريقيا

الأحد، 06 فبراير 2022 - 18:10

كتب : FilGoal

كارلوس كيروش - مصر

وجه البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر رسالة قبل نهائي أمم إفريقيا.

ويلعب منتخب مصر مع السنغال في نهائي أمم إفريقيا في نستخها الـ33 والمقامة في الكاميرون.

ويغيب كيروش عن المباراة النهائية بسبب تلقيه للبطاقة الحمراء أمام الكاميرون في نصف النهائي.

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ولن يتواجد أيضا مساعده روجر دي سا بسبب الإيقاف لأربع مباريات بعد أحداث مباراة المغرب في ربع النهائي.

ونشر كيروش صورة له رفقة مساعده روجر دي سا مع ضياء السيد عضو الجهاز الفني.

وقال كيروش عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي توتير: "إنها كرة القدم يا رجال، لا شيء يمكنه أن يوقف شجاعتكم وإصراركم على الفوز. فخور بكم".

وتقام مباراة مصر مع السنغال على ملعب أوليمبي في تمام الساعة التاسعة مساء وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

ويسعى منتخب مصر للفوز باللقب الثامن في مسيرته والأول منذ عام 2010.

على الجانب الآخر، يطمح منتخب السنغال للقب القاري الأول بعد خسارة نهائي 2002 و2019.

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