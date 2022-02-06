انتهت كأس العالم للأندية - الهلال (6)-(1) الجزيرة.. الأزرق يتأهل
الأحد، 06 فبراير 2022 - 17:58
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الهلال السعودي ضد الجزيرة الإماراتي في كأس العالم للأندية.
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نهاية المباراة بفوز الهلال بسداسية مقابل هدف.
ق 90: ركلة جزاء للهلال
ق 87: جووووووول ماريجا والخامس
ق 77: جووووووول سالم الدوسري والرابع
ق.57 جووووووووووول الهلال يضيف الثالث برأسية محمد كنو بعد ركلة ركنية
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 39: أووووووه الهلال والثاني بتسديدة رائعة من ماتياس بيريرا
ق 34: جووووووول إيجالو يسجل التعادل بضربة رأسية بعد صناعة مميزة من محمد كنو
ق 28: أوووووه عبد الله المعيوف ينقذ الهلال من هدف ثاني
ق 22: أووووه علي خصيف ينقذ الجزيرة من فرصة مؤكدة
ق 14: جوووووووول الأول للجزيرة عن طريق عبد الله ديابي
ق 13: أوووووه حارس الجزيرة يمنع الأول للهلال
ق 2: هجمة خطيرة للجزيرة وعبد الله المعيوف يمنع الهدف الأول
انطلاق المباراة