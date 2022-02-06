التشكيل – إيجالو وماريجا في هجوم الهلال.. ومبخوت بديل مع الجزيرة

الأحد، 06 فبراير 2022 - 17:22

كتب : FilGoal

الهلال - بوهانج - نهائي دوري أبطال آسيا 2021 - الصور من حساب الهلال

أعلن ليوناردو جارديم المدير الفني لـ الهلال السعودي عن تشكيل فريقه لمواجهة الجزيرة الإماراتي في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

ويقود هجوم الهلال الثنائي الإفريقي أوديون إيجالو وموسى ماريجا، فيما يتواجد أندري كاريو على مقاعد البدلاء.

في المقابل يقود أحمد العطاس هجوم الجزيرة في وجود الهدّاف علي مبخوت على مقاعد البدلاء.

ويلتقي الفائز مع تشيلسي الإنجليزي في الدور نصف النهائي.

تشكيل الهلال:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

الدفاع: سعود عبد الحميد – جانج هيون سو – علي آل بليهي – ياسر الشهراني

الوسط: ماتيوس بيريرا – محمد كِنو – جوستافو كويار - سالم الدوسري

الهجوم: أوديون إيجالو – موسى ماريجا

دكة البدلاء: محمد العويس – عبد الله الجدعاني – محمد جحفلي – متعب المفرج – محمد البريك – حمد اليامي – مايكل دي أوليفيرا – أندري كاريو

تشكيل الجزيرة:

حراسة المرمى: علي خصيف

الدفاع: محمد ربيعي – محمد العطاس – ميلوش كوسانوفيتش – خليفة الحمادي

الوسط: عبد الله إدريس – عبد الله رمضان – ثولاني سيريرو – عبد الله ديابي – فيكتور سا

الهجوم: أحمد العطاس

دكة البدلاء: عبد الرحمن العامري – ركن المنهالي – سالم راشد – زيد سلطان – نواف سالم – محمد جمال – يوسف أيمن – عمر تراوري – دييجو كوليبالي – برونو كونسيساو – زيد العامري – علي مبخوت

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