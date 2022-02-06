انتهت في الدوري الإسباني - برشلونة (4) - (2) أتليتكو مدريد.. طرد ألفيش

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجولة 23 من الدوري الإسباني، بين برشلونة وأتليتكو مدريد.

ويحتل البلاوجرانا المركز الخامس بـ 35 نقطة، أقل بنقطة ومركز من أتليتكو مدريد.

طالع تشكيل الفريقين.. وتابع المباراة لحظة بلحظة من هنا

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نهاية المباراة

ق 76 هيكتور هيريرا بدلا من كوكي

ق 71 تبديل برشلونة الثالث بنزول سيرجينو ديست بدلا من جافي

ق 69 بطاقة حمراء.. داني ألفيش يغادر الملعب مطرودا بعد تدخله على كاراسكو من الخلف

ق 66 تبديل برشلونة الثاني بنزول نيكو بدلا من بيدري

ق 61 تبديل برشلونة الأول بخروج أداما تراوري ونزول بيير إيميريك أوباميانج

ق 58 جوووووووووووول سواريز يقلص الفارق في كامب نو ولا يحتفل.. رأسية في شباك تير شتيجن

ق 56 تبديلين في صفوف أتلتيكو بنزول رينيلدو وأنخيل كوريا بدلا من توماس ليمار وجواو فيليكس

ق 49 جووووووووووووول داني ألفيش يسجل الرابع.. عرضية تمر وتصل إليه ليسكنها الشباك بتسديدة رائعة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 43 جوووووووووووووول الثالث لبرشلونة.. رونالد أروخو يسجل

ق 37 رأسية من ستيفان سافيتش تمر بجوار القائم

ق 24 جواو فيليكس يسدد وتير شتيجن يتصدى

ق 21 جووووووووووول الثاني للفريق الكتالوني.. رأسية من جافي بعد عرضية من أداما تراوري

ق 11 جووووووووووول تعادل رائع من برشلونة.. ألفيش يرسل العرضية وألبا بتسديدة ساحرة في أقصى الزاوية يعجز أوبلاك عن التصدي لها

ق 9 جوووووووول أول لأتلتيكو مدريد.. كاراسكو يسجل من عرضية سواريز في كامب نو

ق 5 تسديدة من فيران توريس تمر بجوار القائم

بداية المباراة