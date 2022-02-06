قائمة بالميراس – غيابان بسبب كورونا.. وحضور بطل نهائي ليبرتادوريس في مونديال الأندية

الأحد، 06 فبراير 2022 - 16:35

كتب : FilGoal

بالميراس

أعلن أبيل فيريرا المدير الفني لـ بالميراس عن قائمة من 23 لاعبًا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

ويفتتح بالميراس مبارياته في الإمارات بمواجهة الأهلي المصري الثلاثاء المقبل بنصف نهائي المسابقة.

وشهدت القائمة حضور رافاييل فيجا وديفيرسون صاحبي هدفي الفوز بـ كوبا ليبرتادوريس في نوفمبر الماضي على حساب فلامنجو.

فيما يغيب المهاجم جابرييل فيرون لإصابته بفيروس كورونا، وللسبب نفسه فينيسيوس الحارس الثالث.

بينما تم استبعاد باتريك دي باولا وجابريل مينينو ورينان وجيوفاني وفاندرلين من القائمة.

ولا يتواجد من قائمة العام الماضي الثنائي الذي رحل عن الفريق: فيليبي ميلو، ولويز أدريانو.

واحتل بالميراس المركز الرابع في النسخة الماضية بعد هزيمته أمام الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية.

قائمة بالميراس:

حراسة المرمى: ويفرتون - مارسيلو لومبا - ماتيوس

الدفاع: ماركوس روشا - مايك - خورخي – بيكويريز - جوستافو جوميز - موريلو - لوان - كوسيفيتش

الوسط: زي رافائيل - جوستافو سكاربا - أتويستا - رافائيل فيجا - دانيلو - جيلسون

الهجوم: دودو - روني - ويسلي - ديفيرسون - برينو لوبيز - رافائيل نافارو

بالميراس مونديال الأندية كأس العالم للأندية
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