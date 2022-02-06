قائمة بالميراس – غيابان بسبب كورونا.. وحضور بطل نهائي ليبرتادوريس في مونديال الأندية

أعلن أبيل فيريرا المدير الفني لـ بالميراس عن قائمة من 23 لاعبًا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

ويفتتح بالميراس مبارياته في الإمارات بمواجهة الأهلي المصري الثلاثاء المقبل بنصف نهائي المسابقة.

وشهدت القائمة حضور رافاييل فيجا وديفيرسون صاحبي هدفي الفوز بـ كوبا ليبرتادوريس في نوفمبر الماضي على حساب فلامنجو.

فيما يغيب المهاجم جابرييل فيرون لإصابته بفيروس كورونا، وللسبب نفسه فينيسيوس الحارس الثالث.

بينما تم استبعاد باتريك دي باولا وجابريل مينينو ورينان وجيوفاني وفاندرلين من القائمة.

ولا يتواجد من قائمة العام الماضي الثنائي الذي رحل عن الفريق: فيليبي ميلو، ولويز أدريانو.

واحتل بالميراس المركز الرابع في النسخة الماضية بعد هزيمته أمام الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية.

VAMOS JUNTOS PELO BI! 👊 Confira os nossos 23 inscritos para disputar o Mundial de Clubes da FIFA 👇#AvantiPalestra #JuntosPeloBi pic.twitter.com/PGb9ZXRkhO — Palmeiras 🏆🏆🏆 (@Palmeiras) February 6, 2022

قائمة بالميراس:

حراسة المرمى: ويفرتون - مارسيلو لومبا - ماتيوس

الدفاع: ماركوس روشا - مايك - خورخي – بيكويريز - جوستافو جوميز - موريلو - لوان - كوسيفيتش

الوسط: زي رافائيل - جوستافو سكاربا - أتويستا - رافائيل فيجا - دانيلو - جيلسون

الهجوم: دودو - روني - ويسلي - ديفيرسون - برينو لوبيز - رافائيل نافارو