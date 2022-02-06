تشكيل برشلونة – تراوري أساسي.. وأوباميانج يظهر على الدكة أمام أتليتكو مدريد

أعلن تشابي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة أتليتكو مدريد في الجولة 22 للدوري الإسباني.

وشهد التشكيل الظهور الأول للوافد الجديد أداما تراوري الذي انتقل إلى برشلونة في يناير قادمًا من ولفرهامبتون.

فيما يظهر الوافد الآخر بيير إيمريك أوباميانج على مقاعد البدلاء بعد قدومه من أرسنال.

ويعود الدنماركي مارتن برايثوايت بعد إصابة طويلة لعدة أشهر ويتواجد على مقاعد البدلاء.

ويحتل برشلونة المركز الخامس برصيد 35 نقطة، بفارق 15 نقطة عن ريال مدريد المتصدر الذي لعب مباراة إضافية.

فيما يتواجد أتليتكو مدريد في المركز الرابع برصيد 36 نقطة، ويسعى للحفاظ على تواجد في مراكز دوري أبطال أوروبا.

تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: داني ألفيش – جيرارد بيكيه – رونالد أراوخو – جوردي ألبا

الوسط: سيرخيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج – بيدري

الهجوم: أداما تراوري – فيران توريس – جابي

دكة البدلاء: نيتو – أرناو تيناس – أوسكار مينجيزا – سيرجينيو ديست – نيكو جونزاليس – ريكي بويج – عثمان ديمبيلي – عبد الصمد الزلزولي – مارتن برايثوايت – بيير إيمريك أوباميانج – فيران جوتجلا – لوك دي يونج