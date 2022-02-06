تشكيل أتليتكو مدريد - سواريز أمام جماهير كامب نو للمرة الأولى

أعلن دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد عن تشكيل فريقه الذي سيواجه برشلونة بعد قليل في الدوري الإسباني.

ويلتقي برشلونة مع أتليتكو مدريد على ملعب كامب نو في الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني.

ويعود سواريز للعب أمام جماهير برشلونة في كامب نو للمرة الأولى منذ رحيله عن الفريق وانضمامه لأتليتكو مدريد.

وجاء تشكيل أتليتكو مدريد بالكامل كالآتي

الحارس: يان أوبلاك

الدفاع: سيمي فرساليكو - خوسي ماريا خيمينيز - ستيفان سافيتش - ماريو هيرموسو

الوسط: يانيك فيريرا كاراسكو - رودريجو دي باول - كوكي - توماس ليمار

الهجوم: جواو فيليكس - لويس سواريز