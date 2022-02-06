أتالانتا يسقط ويتيح لـ يوفنتوس فرصة دخول المربع الذهبي

الأحد، 06 فبراير 2022 - 16:02

كتب : FilGoal

كالياري وأتالانتا

تلقى أتالانتا هزيمة مفاجئة على ملعبه أمام كالياري بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الـ 24 من الدوري الإيطالي.

سقوط كالياري يقربه من فقدان المركز الرابع والخروج من المربع الذهبي في حال فوز يوفنتوس على هيلاس فيرونا.

سجل هدفي كالياري الأوروجوياني جاستون بيريرو، بينما سجل خوسي لويس بالومينو هدف أتالانتا الوحيد.

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تقدم جاستون بيريرو لكالياري بالهدف الأول في الدقيقة الـ 50 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من دالبيرت هينريكي.

وبعد دقيقتين فقط تعرض خوان موسو حارس أتالانتا للطرد بعد تدخل عنيف من خارج منطقة الجزاء، ليدخل الحارس البديل فرانشيسكو روسي ويحل محل ماريو باساليتش الجناح الأيسر.

وفي الدقيقة الـ 64 تعادل بالومينو لأتالانتا برأسية مستغلا متابعة لتصدي لكارانيو حارس كالياري

وبعد أربع دقائق فقط عاد بيريرو ليسجل الهدف الثاني له ولكالياري مستغلا هجمة مرتدة نفذت بنجاح وانتهت بتمريرة من راؤول بيلانوفا نحو بيريرو الذي سجل الكرة في الشباك.

بذلك الفوز ارتفع رصيد كالياري للنقطة الـ 20 في المركز الـ 16 ليخرج من مناطق الهبوط مؤقتا.

بينما توقف رصيد أتالانتا عند النقطة الـ 43 في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس الذي سيلتقي مساء اليوم مع هيلاس فيرونا.

أتالانتا كالياري الدوري الإيطالي
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