الدرندلي: لن نسكت على عقوبة كيروش.. ونتمنى الوقوف دقيقة حدادا على روح ريان

شدد خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، على الرغبة الكبيرة لدى لاعبي منتخب مصر للتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا.

وقال الدرندلي لإذاعة ميجا إف إم: "قدمنا مباريات كبيرة والحمل كان أكبر على اللاعبين خلال التعب في الكاميرون لكن اللاعبين نسوا كل شيء وتعايشوا مع الأوضاع".

وأردف "هدف اللاعبين التتويج بالبطولة".

واضاف: "حينما كنت متواجد مع النادي الأهلي سفريات الكاميرون دائما صعبة. لاعبو منتخب مصر تعايشوا مع كل شيء هناك أشياء كثيرة غير متواجدة لكن اللاعبين كانوا رجالا".

وأكد "تقدمنا بتظلم ضد عقوبة كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب، ولم نسكت نهائيا عن إيقافه. وجوده على خط الملعب مهم جدا وتوجيهاته مهمة للغاية".

وعن الوقوف دقيقة حداد على روح الطفل المغربي ريان رد قائلا: "نتمني ذلك لكن في النهاية كل شيء يعود لـ كاف، وخلال تواجدنا في تدريب أمس كانت هناك جماهير مغربية لتشجيع المنتخب".

ويحلم الفراعنة بحصد لقب كأس أمم إفريقيا للمرة الثامنة في تاريخه، بعد أن فازوا به للمرة الأخيرة عام 2010.

فيما لم تحصد السنغال، وصيفة النسخة الماضية، اللقب، أي مرة في تاريخها.