موسيماني: لماذا يلعب بالميراس بداية من نصف النهائي ونحن فزنا عليهم العام الماضي

هاجم بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، نظام بطولة كأس العالم للأندية، متسائلا حول سبب لعب بالميراس البرازيلي من نصف نهائي البطولة.

وقال موسيماني، بحسب جريدة جلوبو إسبورت البرازيلية: "كم مرة على الأفارقة إثبات جدارتهم؟ ما هو المعيار؟ لماذا يلعب بالميراس بداية من نصف النهائي ؟ لقد فزنا في العام الماضي، ما هو الفارق؟ أليس هذا الوقت الذي ينبغي أن يلعب فيه الأفارقة في نصف النهائي؟".

وفاز الأهلي على بالميراس بركلات الترجيح في النسخة الماضية من البطولة، ليفوز بالميدالية البرونزية الثانية في تاريخه.

وشدد "ليس لدينا شيء لنخسره، ولدينا الكثير لنفوز به. بالميراس لديه لاعبين رائعين، بعضهم كان يلعب في أوروبا، لكن كرة القدم هي كرة القدم، ما يهم هو الالتزام".

ويلعب الأهلي ضد بالميراس يوم الثلاثاء بعدما أطاح بمونتيري المكسيكي بهدف محمد هاني يوم السبت.

وإذا فاز الأهلي سيلعب النهائي ضد تشيلسي أو الهلال أو الجزيرة.

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