تقرير: الاتحاد المغربي يطالب كاف بالوقوف دقيقة حداد في لقاء مصر والسنغال

الأحد، 06 فبراير 2022 - 15:29

كتب : FilGoal

صلاح ماني مصر السنغال

تقدم الاتحاد المغربي لكرة القدم بطلب رسمي للاتحاد الإفريقي بشأن المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية بين مصر والسنغال، حسب تقارير مغربية.

ويلعب منتخب مصر ضد نظيره السنغالي في التاسعة من مساء الأحد المباراة النهائية للمسابقة التي انطلقت يوم 9 يناير الماضي بالكاميرون.

وأوضح موقع البطولة المغربي أن الاتحاد المغربي طلب من الاتحاد الإفريقي الوقوف دقيقة حداد على روح الطفل ريان قبل انطلاق لقاء مصر والسنغال.

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ريان - 5 سنوات - سقط في بثر على عمق 32 مترا منذ الثلاثاء الماضي، قبل أن تنجح فرق الإنقاذ في استخراجه لكنه توفي مساء السبت بعد خروجه.

ويسعى المصريون للتتويج باللقب للمرة الثامنة.

بينما تطارد السنغال لقبها الأول.

مصر السنغال ريان الطفل ريان
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